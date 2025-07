Un weekend ricco di eventi in provincia di Imperia: tra cultura, musica e sapori locali

Il fine settimana nella provincia di Imperia si preannuncia particolarmente vivace, con un calendario fitto di appuntamenti che toccano arte, musica, enogastronomia e tradizione. I riflettori si accendono in particolare su eventi di spicco che attireranno residenti e visitatori da ogni dove.

Uno degli appuntamenti clou è la Notte Bianca 2025 di Costa d'Oneglia, frazione di Imperia, che sabato 5 luglio si animerà con la 38ª Festa della Bandiera Argentina. Un mix di musica, tango, iniziative culturali e gastronomiche. Un ricco mix di spettacoli che garantirà una serata di divertimento: tango, concerti live, potenti dj set fino a tarda notte, mostre, ristoranti, bar, prelibatezze gastronomiche per tutti i gusti e banchetti. Il tutto ad ingresso gratuito.

Per chi ama gli incontri culturali di alto profilo, la rassegna "Incontri a Imperia" sulla Banchina Aicardi proporrà due appuntamenti imperdibili: sabato 5 luglio Giuseppe Cruciani, voce e volto de La Zanzara, trasmissione cult di Radio 24, presenterà il suo libro "Ipocriti!" (Cairo), mentre domenica 6 luglio Maurizio Molinari dialogherà con Michele Brambilla sullo scenario mondiale sempre più complesso e instabile, come racconta nel suo ultimo libro "La nuova guerra contro le democrazie" (Rizzoli).

A Cervo, la cultura letteraria sarà protagonista con "Cervo ti Strega", che sabato 5 luglio ospiterà la prima presentazione ufficiale in Italia del libro vincitore del Premio Strega 2025, il romanzo di Andrea Bajani ‘L’anniversario’ (Feltrinelli). Fra il pubblico gli studenti di Ventimiglia, Sanremo, Finale Ligure e Imperia e il direttore della Fondazione Bellonci Stefano Petrocchi. Alla conduzione Monica Giandotti e Paolo Ballardini protagonista degli intermezzi musicali. La musica classica avrà il suo momento di gloria a Sanremo con la "Sanremo Summer Symphony 2025" che domenica 6 luglio vedrà l'Orchestra Sinfonica esibirsi con la partecipazione straordinaria del maestro dell'animazione Bruno Bozzetto. Una serata che alternerà musica - con l’esecuzione di capolavori assoluti del repertorio classico - e un dialogo inedito arricchito da proiezioni. Per gli appassionati di misteri e scienza, "È Tempo di Libri" a Ospedaletti, domenica 6 luglio, accoglierà Massimo Polidoro, noto divulgatore scientifico e scrittore, che presenterà il suo libro ‘Una vita ben spesa’ (Mondadori).



Per gli amanti della buona cucina e dei prodotti del territorio, "Vini d'Amare" a San Lorenzo al Mare, sabato 5 luglio, evento serale con postazioni dedicate ai singoli vitigni, Vermentino, Pigato, Rossese e Ormeasco, presidiate dalle guide AIS e allestite nei punti di pregio del centro storico, dove poter degustare e scoprire le qualità dei vini di numerose cantine esclusivamente del territorio ligure, con Piazza dedicata alla degustazione guidata a cura di AIS sommeliers. L'entrata è libera con il bicchiere a pagamento, tutti i partecipanti verranno dotati di tracolla, bicchiere e di un ticket che darà diritto alle degustazioni vini e cibi, partenza da Piazza Garibaldi.

Appuntamenti Culturali e Letterari

Oltre agli eventi principali, il fine settimana offre un ventaglio di incontri, presentazioni e percorsi culturali. A Imperia, sabato 5 luglio, il Club di Conversazione ospita un incontro con Fabio Natta dal titolo "Quattro passi ad Oneglia, itinerari nella storia" e una passeggiata serale nel suggestivo borgo del Parasio con "Gira Parasio". Domenica 6 luglio, il Teatro dell'Attrito propone "Meraviglioso", parole e musica in ricordo di Domenico Modugno. A Ventimiglia, sabato 5 luglio, il Museo Civico Archeologico "Girolamo Rossi" offre il laboratorio "Museo Musicale" alla scoperta di antichi strumenti, e si terrà la presentazione del libro "Le Chiese frazionali di Ventimiglia". Bordighera accoglierà la presentazione del libro "L’arte di andarsene. Capire il bullismo e creare il proprio capolavoro" sabato 5 luglio, e continuerà con l'esperienza immersiva "Inside Monet VR Experience" per tutto il weekend. Nell'entroterra, a Perinaldo, sabato 5 luglio, sarà messa in scena la pièce "Giò il Mago delle Stelle" dedicata a Giandomenico Cassini. A Civezza, domenica 6 luglio, si terrà la presentazione del romanzo "Verde mare, blu profondo", mentre a Seborga, sempre domenica, il talk "Il mare è sempre quello" animerà lo Spazio Espositivo Museale.

Musica e Spettacoli

Gli appassionati di musica troveranno pane per i loro denti con una varietà di generi e atmosfere. A Sanremo, Villa Ormond ospiterà il "Flor De Tango Festival" per tutto il weekend, con esibizioni, stage e milonghe. Il Royal Hotel proporrà "Folies Royal 2025" con serate esclusive a bordo piscina e musica jazz, rock e soul. In Piazza San Siro, sabato 5 luglio, i festeggiamenti parrocchiali proporranno una serata danzante con l'orchestra Rita e gli Evergreen. Domenica 6 luglio, il Forte di Santa Tecla ospiterà il "Vox Onus Festival" con il "Vox Onus Duo". A Ospedaletti, sabato 5 luglio, "Musica In Piazza" renderà omaggio a Pavarotti. Arma di Taggia sarà la tappa del "Travelling Blues Festival" con Morblus, Blind Rats e Gianluca De Palo Band. A Santo Stefano al Mare, sabato 5 luglio, si terrà un concerto tributo a Lucio Battisti. Nell'entroterra, a Badalucco, sabato 5 luglio si terrà il concerto "Migrazioni Musicali" con Undaduo e il Coro Troubar Clair. Ceriana animerà Piazza Marconi con una serata musicale, e Diano Castello ospiterà la rappresentazione lirica de "Il Barbiere di Siviglia". A Pornassio, sabato 5 luglio, il "CantaMontagna" vedrà esibirsi il Coro Alpino Monte Saccarello e il Coro Monte Cauriol. Infine, a Cipressa, domenica 6 luglio, si esibiranno "I Compagni di Viaggio". A Ventimiglia, domenica 6 luglio, l'Anfiteatro Cala del Forte ospiterà il concerto "Musica alla Marina - Classica & Azzurro Swing", e il Belvedere Resentello un Tributo a Lucio Battisti.

Enogastronomia e Feste Tradizionali

Il weekend sarà anche un'occasione per celebrare le tradizioni e i sapori del territorio. A Sanremo, Villa Nobel ospiterà il "Love Gineration, il Festival del Gin" sabato 5 luglio con oltre 60 etichette artigianali da scoprire, gustare e acquistare accompagnate da piatti sfiziosi e stuzzicherie perfette da abbinare ai vari gin proposti. I Festeggiamenti di Sant'Anna a Coldirodi, a cura della Famija Culantina, proseguiranno per tutto il fine settimana con musica dal vivo, balli, teatro e un'ampia offerta gastronomica, inclusi carne alla piastra, pesce spada e la tipica capra e fagioli. A Imperia, sabato 5 luglio, l'U.S. Mocambo propone una serata gastronomica danzante con coniglio alla ligure e trofie al pesto. San Bartolomeo al Mare offrirà "Divertimento e Street Food" con Fiore eventi per tutto il weekend. Nell'entroterra, Isolabona in festa proporrà una serata gastronomica con DJ Nandino sabato 5 luglio. A Seborga, sempre sabato 5 luglio, non mancherà la tradizionale Sagra dei Ravioli con musica e baby dance. Infine, a Molini di Triora, domenica 6 luglio, si terrà la Sagra du Rezegnun, torta salata con ripieno di verdure e salsiccia che ha ottenuto la De.Co., con altre specialità gastronomiche e musica.

Escursioni e Attività all'aperto

Per chi preferisce le attività all'aria aperta e a contatto con la natura, ci sono diverse opzioni. A Diano Marina, sabato 5 luglio, l'associazione InfoRmare presenta "Diano sottoMarina" con immagini e racconti del mare al Molo delle Tartarughe. Domenica 6 luglio, sempre a Diano Marina, sarà possibile partecipare a "Dalla Spiaggia alle Stelle", osservazioni astronomiche guidate per ammirare il cielo notturno. Nell'entroterra, a Montegrosso Pian Latte, per tutto il weekend si svolgerà la "Festa della Montagna", con appuntamenti legati alla tradizione rurale, alla cucina tipica, alle attività outdoor, ai prodotti di eccellenza locali, agli antichi e nuovi mestieri della montagna. Un'occasione per immergersi nelle bellezze naturali e nelle tradizioni montane.

Il calendario di questo fine settimana promette dunque un'esperienza completa e diversificata per chiunque si trovi in provincia di Imperia, celebrando la cultura, la musica, il buon cibo e la bellezza del territorio.

Per conoscere nel dettaglio luoghi e orari degli eventi proposti e di molti altri consultare l’Agenda Manifestazioni.

