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Attualità | 05 luglio 2026, 13:45

Ventimiglia, “Itinerari d’autore” da Torino a Imperia: torna il treno storico sulla Ferrovia delle Meraviglie (Foto e video)

Turismo lento e sostenibile, capace di valorizzare il patrimonio ferroviario, i prodotti tipici e i territori attraversati con un'esperienza immersiva e autentica

Ventimiglia, “Itinerari d’autore” da Torino a Imperia: torna il treno storico sulla Ferrovia delle Meraviglie (Foto e video)

“Itinerari d’autore” da Torino a Imperia sulla Ferrovia delle Meraviglie. Riparte l'atteso appuntamento con i treni storici su uno dei tracciati ferroviari più affascinanti e scenografici d'Europa: la storica linea internazionale Cuneo–Ventimiglia.

Alla prima corsa, partita questa mattina da Torino e giunta nel primo pomeriggio a Ventimiglia con un'ora di ritardo a causa di un problema con la locomotiva, erano presenti sindaci e amministratori liguri, piemontesi e francesi oltre ai rappresentanti della Camera di Commercio Italiana di Nizza, forze dell'ordine e associazioni. "Dietro a un treno storico e delle corse nuove, c'è un impegno, un lavoro e una fatica dei macchinisti ma anche di programmazione importante" - afferma il sindaco Flavio Di Muro - "Ringrazio Luigi Cantamessa e Fs perché credono in Ventimiglia. E' un crocevia fondamentale per la viabilità, noi siamo al centro della viabilità per la Riviera, la val Roya, la Costa Azzurra e l'aeroporto di Nizza. Ventimiglia è centrale per il suo posizionamento geografico, è una città internazionale per come è posta, per correlazione con i piemontesi, con i liguri e con i francesi ed è un turismo internazionale che vogliamo intercettare. Se vogliamo diventare una città a vocazione turistica e di stampo internazionale dobbiamo avere strutture, servizi, infrastrutture moderne e interconnesse. Quello di oggi, quindi, è un piccolo tassello di un disegno più ampio che grazie al loro impegno e al Ministero dei Trasporti andiamo a costruire insieme. Questa giornata vede anche la partecipazione delle forze dell'ordine che ringrazio perché compartecipano a mantenere sicura la stazione, le associazioni del territorio che propongono sempre iniziative".

"Il servizio è in programma tutte le domeniche da oggi al 16 agosto, tranne alcune corse che saranno anticipate a sabato, nello specifico quelle previste per domenica 26 luglio e domenica 9 agosto che saranno anticipate rispettivamente a sabato 25 luglio e sabato 8 agosto" - dice il direttore generale della Fondazione FS Luigi Cantamessa - "Il treno quest’anno partirà dalla stazione di Torino Porta Nuova per raggiungere Imperia attraversando alcuni dei paesaggi più suggestivi dell'arco alpino e della Riviera ligure. Nel viaggio di ritorno, la partenza da Imperia è, invece, prevista alle 14.55 con arrivo a Torino Porta Nuova alle 20.15".

L'itinerario percorre, dunque, la celebre linea ferroviaria che collega Piemonte, Liguria e Francia attraversando località iconiche come Cuneo, Limone Piemonte, Tende, Breil-sur-Roya, Ventimiglia e Sanremo prima di arrivare a Imperia. "Un tracciato unico nel suo genere che si snoda tra viadotti spettacolari, gallerie elicoidali, profonde gole e panorami che accompagnano il viaggiatore dalle montagne alpine fino al Mar Mediterraneo" - sottolinea Cantamessa - "In questo tratto transfrontaliero si attraversa anche la splendida valle Roya, un autentico gioiello naturale incastonato tra Alpi e Mediterraneo, dove i paesaggi si aprono in scorci di rara bellezza tra i borghi di Breil-sur-Roya e Tende, che raccontano tutta la suggestione e l’identità di questo territorio di confine. Un itinerario di eccellenza, che attraversa nella sua interezza la celebre linea internazionale Cuneo – Ventimiglia, un luogo del cuore che viene pienamente valorizzato dal treno storico con i suoi finestrini ancora perfettamente apribili, consentendo ai viaggiatori di poter ammirare un panorama eccezionale per un’esperienza turistica veramente slowLa Ferrovia delle Meraviglie rappresenta, quindi, un perfetto esempio di turismo lento e sostenibile, capace di valorizzare il patrimonio ferroviario e i territori attraversati con un'esperienza immersiva e autentica".

Ad arricchire il viaggio sarà, inoltre una speciale esperienza enogastronomica a bordo. "Durante il percorso, il personale ha accompagnato i passeggeri alla scoperta dei sapori delle regioni attraversate con degustazioni di prodotti tipici e bevande selezionate raccontando tradizioni, curiosità e caratteristiche dei territori visibili dal finestrino" - svela Cantamessa - "L’iniziativa si inserisce in un quadro di forte cooperazione franco-italiana, sostenuta con interesse anche dalla Camera di Commercio Italiana di Nizza, che esprime soddisfazione per la promozione di un progetto dal grande valore culturale, turistico e transfrontaliero. Un investimento che la Fondazione FS ha fatto per questi territori per generare valore e offrire ai turistici un autentico viaggio nel tempo. I biglietti sono già disponibili sul sito www.fondazionefs.it e su tutti i canali di vendita Trenitalia. Maggiori informazioni sulle pagine social della Fondazione FS".

Elisa Colli

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