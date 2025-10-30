Turismo a Sanremo: settembre e ottobre in crescita, prenotazioni già buone per il prossimo Capodanno

Bilancio positivo per la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno nel settore turistico sanremese. I mesi di settembre e ottobre 2025 hanno registrato un aumento di alcuni punti percentuali negli arrivi e nelle presenze rispetto allo stesso periodo del 2024, confermando un trend in lieve crescita per le strutture ricettive della città dei fiori. Secondo le associazioni di categoria, il movimento turistico è stato sostenuto da una serie di manifestazioni e appuntamenti che hanno animato la città anche dopo la stagione estiva tradizionale.

"Ogni fine settimana di ottobre è andato bene – spiegano dal settore alberghiero – in parte anche grazie alle manifestazioni e a un po’ di traffico francese. Abbiamo avuto un ottimo fine settimana, diciamo, e speriamo anche per l’anno prossimo". Settembre, secondo gli operatori, ha mantenuto lo slancio dell’estate, registrando una crescita leggera ma costante: "E' andato abbastanza bene – proseguono – e c’è stata una piccola percentuale in più rispetto all’anno scorso, sia per arrivi che per presenze". Il mese di novembre si preannuncia più tranquillo, ma con diversi spunti di movimento grazie a eventi e ponti festivi: "A novembre, potremmo funzionare bene per il ponte dell’8-11, se i francesi viaggiano – spiegano - e poi ci sarà il torneo di Burraco, che porta sempre molta gente, e alla fine del mese un grande torneo di poker. Per chi resta aperto, ci sarà lavoro". Anche dicembre lascia intravedere segnali incoraggianti: "C’è una mini-pausa per l’Immacolata e poi, naturalmente, il Capodanno – aggiungono – con le prenotazioni sono già numerose e fanno ben sperare per la chiusura dell’anno".

Con un autunno solido e prenotazioni già buone per i mesi invernali, le previsioni per il 2025 si chiudono con ottimismo: "Ottobre non è andato male, anzi – dicono ancora dalle strutture –. Se il trend resta questo, possiamo guardare con fiducia al 2026. Il turismo a Sanremo si sta destagionalizzando sempre di più, e questo è un segnale molto positivo per tutta la città".