Sanremo, residenti di strada Villetta contro la nuova antenna telefonica che deturpa il paesaggio e minaccia la salute (Foto)

Nuove proteste di residenti dell’immediato entroterra di Sanremo, per l’installazione di una nuova antenna destinata al servizio di telefonia. Questa volta arrivano da strada Villetta, vicina alla omonima chiesa.

Secondo il racconto dei residenti, infatti, ieri mattina si sono improvvisamente ritrovati di fronte un palo di circa 30 metri con una serie di pannelli. “Da ieri – ci hanno detto –siamo costretti a convivere con questa nuova antenna che servirà a una infrastruttura di telecomunicazioni. L’installazione deturpa la visuale e viola il paesaggio di questa porzione della città che, fino ad oggi, si è cercato di tutelare, mettendo potenzialmente in pericolo la salute di giovani, adulti ed anziani, che abitano la collina”.

I residenti si sono dichiarati arrabbiati e delusi, non solo per l’accaduto fine a sé stesso, ma soprattutto per il fatto che l’installazione non è stata condivisa con nessuno dei residenti: “Siamo delusi – proseguono - sia con un privato che ha consentito che l’antenna potesse trovare dimora in un terreno messo a disposizione, sia con tutte le Istituzioni locali preposte all’autorizzazione di tale installazione. Ci domandiamo se, prima di rilasciare l’autorizzazione, sia stata fatta una necessaria ed approfondita valutazione dell’interesse pubblico, per il quale entrano in gioco non solo ed esclusivamente l’istanza del privato ad ottenere l’infrastruttura ma anche e soprattutto il diritto della collettività locale alla tutela della salute e la tutela del paesaggio”.