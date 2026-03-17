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Cronaca | 17 marzo 2026, 10:01

Parmureli, furti a Bordighera: ignoti rubano foglie di palma (Foto)

Si sono verificati per due notti consecutive

Parmureli, furti a Bordighera: ignoti rubano foglie di palma (Foto)

Furti di verde a Bordighera. Ignoti, per due notti consecutive, si sono introdotti nelle palme comunali e hanno tagliato e portato via le foglie di palma giovani e tenere che vengono intrecciate artisticamente per realizzare i Parmureli in vista della Domenica delle Palme.

I furti, che si sono verificati l'altro ieri notte in corso Europa e stanotte nella zona della pineta nei pressi del Municipio, sono stati segnalati in Comune e alle forze dell'ordine.

Verranno, perciò, visionate le telecamere per risalire e individuare i colpevoli.

Elisa Colli

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