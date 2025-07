Ventimiglia, altri 14 verbali annullati: continua la valanga di sentenze contro l’autovelox

Non si ferma l’ondata di annullamenti dei verbali elevati con l’autovelox del Comune di Ventimiglia. Il Giudice di Pace di Sanremo ha depositato due nuove sentenze, con le quali ha annullato altri 14 verbali impugnati dall’avvocato Marco Mazzola e condannato il Comune al rimborso delle spese legali per 800 euro, oltre accessori fiscali e spese di iscrizione a ruolo.

Nel dispositivo il giudice non risparmia critiche: “Appare evidente l’orientamento giurisprudenziale che prevede l’omologazione dello strumento in questione; ciononostante, in modo pervicace, il Comune continua a utilizzare tale strumento per elevare contravvenzioni”, si legge nella motivazione, che richiama nuovamente l’assenza del requisito di omologazione, distinto e non sostituibile con la sola approvazione ministeriale.

Secondo le sentenze, i dispositivi impiegati a Ventimiglia sono approvati, ma non omologati, come richiesto dall’art. 142, comma 6, del Codice della Strada. I giudici locali hanno ritenuto non sufficiente la posizione del Comune, secondo cui l’approvazione sarebbe equivalente all’omologazione: una tesi già smentita in passato dalla Corte di Cassazione, che ha stabilito con chiarezza come le due procedure abbiano funzioni distinte e non intercambiabili.

Le decisioni di Sanremo si aggiungono a quelle della scorsa settimana emesse dal Tribunale di Imperia, che ha confermato altri due annullamenti disposti in primo grado, rigettando gli appelli del Comune e condannandolo al versamento del doppio del contributo unificato. Anche in quei casi si trattava di verbali elevati con dispositivi privi del necessario decreto di omologazione.

Ad oggi, secondo una stima basata sulle sentenze pubblicate, sarebbero circa 500 i verbali annullati relativi al contestato velox. Le decisioni sulle spese legali variano: in alcuni casi sono state integralmente rimborsate ai ricorrenti, in altri compensate, in altri ancora il Comune è stato condannato a versare importi maggiorati, anche per scoraggiare l’uso reiterato di strumenti giudicati irregolari.

Il Tribunale ha inoltre sottolineato che, trattandosi di violazioni antecedenti al 14 dicembre 2024, non possono essere invocate le recenti modifiche del Codice della Strada. Anche il Giudice di Pace ha precisato che le novità normative non hanno modificato l’obbligo di omologazione già previsto dalla legge vigente.

Alcune delle sentenze di primo grado non sono state appellate dal Comune e sono quindi diventate definitive. Per quelle appellate, la maggior parte ha confermato gli annullamenti. Il Comune, intanto, ha notificato ricorsi in Cassazione contro alcune decisioni, ma i ricorrenti sembrano pronti a opporsi, con la presentazione dei controricorsi.

Una vicenda ancora aperta, che potrebbe presto scrivere nuovi capitoli giudiziari, ma che intanto lascia aperti molti interrogativi sulla gestione delle sanzioni, sulla trasparenza delle procedure e sui costi legali a carico delle casse comunali.