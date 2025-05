Sanremo: atti vandalici al parco Villa del sole. La segnalazione di una nostra lettrice (Foto)

Un nostro lettore ci scrive per segnalare uno spiacevole episodio di degradazione al parco Villa del sole, che riguarda la fontana del delfino: "Buongiorno Direttore, che dire? ennesimi episodi di vandalismo al parco Villa del sole.

Appena ripulita e rimessa in uso la fontana del delfino è stata presa di mira da lanci di sassi, porfido prelevato dalla pavimentazione e addirittura un piccolo masso! Ma chi lo ha fatto? No cittadini maleducati ma gruppi di ragazzini che lasciati completamente liberi dalle rispettive mamme che chiacchierano tranquille sulle panchine non insegnano nulla! Che voglia di andare a dire qualcosa per poi essere insultati pesantemente perché i bambini 'devono sfogarsi'!

Che dite poi dei senzatetto che vengono a lavarsi la biancheria per stenderla sulle panchine e lasciano bottiglie di vetro di alcolici per terra con rifiuti di cibo?

Da tempo ci si aspetta un controllo da parte delle autorità che però non sembrano essere interessate! Viva Sanremo!!"