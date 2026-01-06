Sanremo: campana dei 'bimbi mai nati', il pensiero di una nostra lettrice

Una nostra lettrice, Isabella Podda, ci ha scritto per intervenire sulla vicenda della cosiddetta 'campana per i bambini non nati' che il Vescovo ha deciso di installare nei locali di pertinenza della Curia a Sanremo:

"Mi stupisce sinceramente che questa iniziativa, che personalmente considero lodevole e che in ogni caso è pienamente conforme a quella che da sempre è la dottrina della Chiesa cattolica, abbia suscitato tanta indignazione. La campana si trova in uno spazio pubblico? No. Il Vescovo ha il diritto di fare ciò che ritiene opportuno nei locali di sua proprietà o comunque di sua pertinenza? Come ogni altro cittadino, certamente sì. Di che cosa stiamo dunque parlando, mi permetta, se non di “aria fritta”? Fatico davvero a comprendere lo sdegno e l’indignazione che si sono manifestati in questi giorni, spesso anche con toni brutalmente offensivi e con un linguaggio volgare. Tutti possono stare tranquilli: questa campana non mette in discussione le leggi dello Stato. Nulla di ciò che è stato acquisito, comunque la si pensi in merito, verrà modificato. Ricordo inoltre che l’articolo 21 della Costituzione della Repubblica italiana garantisce a tutti la libertà di espressione; anche il Vescovo, quindi, ha pieno diritto di esprimere la propria opinione, che peraltro non è affatto diversa da quella che la Chiesa cattolica sostiene da decenni, incluso il periodo del precedente pontificato. Dal momento che nella nostra Provincia si cita spesso, con un’espressione che personalmente non amo, la “vicina Francia”, vorrei far notare che proprio in Francia dal 1905 esiste una legge che sancisce la separazione tra Stato e Chiesa e garantisce la laicità dello Stato. Eppure a Mentone, nella centralissima rue Partouneaux — a pochi passi dal Casinò, dai Jardins Biovès che ospitano la Fête du Citron, dal Palais de l’Europe e persino dal Commissariato — si trova una statua collocata sul marciapiede, quindi in un luogo pubblico, dal titolo 'Notre-Dame des Innocents'. La statua raffigura la Vergine Maria che accoglie tra le sue braccia proprio i bambini non nati cui fa riferimento il Vescovo. Non mi risulta, pur conoscendo abbastanza bene Mentone e la Francia, che qualcuno si sia mai “stracciato le vesti” per la presenza di questa statua, della quale allego fotografia essendo di dominio pubblico. E ciò non ha certo impedito che il diritto all’aborto venisse inserito nella Costituzione francese non più tardi di un anno e mezzo fa. Per queste ragioni suggerisco a chi tanto si è sdegnato per la campana, qualora il suo suono risultasse fastidioso, di fare semplicemente a meno di ascoltarlo e di lasciare in pace il Vescovo e chiunque, come lui, apprezzi la campana, il suo suono e il messaggio che essa intende trasmettere".