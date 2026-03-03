Pavimentazioni sconnesse in centro a Sanremo: cittadini chiedono interventi in piazza Eroi (Siro Carli) e piazza San Siro

Un nostro lettore, Giovanni M., ci ha scritto per portare all’attenzione una situazione che da mesi riguarda due luoghi simbolo del centro di Sanremo: piazza Eroi (nella zona della statua di Siro Carli) e piazza San Siro.

"In diversi punti la pavimentazione risulta sconnessa e dissestata. Camminando ci si imbatte facilmente in buche e avvallamenti che rappresentano un pericolo concreto, soprattutto per anziani, bambini e persone con difficoltà motorie. Non si tratta di un problema recente: le segnalazioni agli uffici competenti sono state fatte più volte nei mesi scorsi, ma senza alcun risultato visibile. Parliamo di due piazze centrali, molto frequentate ogni giorno da residenti e visitatori. È difficile comprendere come una situazione così evidente possa restare irrisolta così a lungo. Si tratta di interventi di ordinaria manutenzione e, l’auspicio è quello che si possa sollecitare un intervento rapido, prima che qualcuno si faccia male e si debba intervenire solo a danno avvenuto".