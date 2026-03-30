Lavori di riqualificazione del Forte di Santa Tecla, un lettore: "Una riscoperta straordinaria nel cuore di Sanremo”

“Vorrei associarmi ai tanti commenti positivi sui lavori al Forte di Santa Tecla di Sanremo. Anche io, con più di sessant’anni e da sempre residente in città, sono rimasto stupito e meravigliato nello scoprire per la prima volta l’intero cammino sui bastioni del Forte, che permettono una prospettiva inedita sul porto e su Pian di Nave.

Il Forte si presenta splendido anche al suo interno e credo che la copertura trasparente sia stata una scelta ottima. Non vedo l’ora di poter ammirare il prossimo aspetto esteriore, con i lavori per il riordino dell’antico fossato e soprattutto con l’abbattimento del muro a ponente su Pian di Nave, la cosiddetta ‘ora d’aria per i carcerati’, che potrà restituire l’originale forma triangolare della costruzione settecentesca.

Complimenti a tutti coloro che hanno voluto investire su questa meravigliosa opera nel cuore della città.”