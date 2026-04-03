Sanremo, paziente ringrazia l’Otorinolaringoiatria del “Borea”: elogio alla dottoressa Traverso

Una testimonianza di gratitudine arriva da una paziente dell’ospedale “Borea” di Sanremo, che ha voluto condividere pubblicamente la propria esperienza positiva all’interno del reparto di Otorinolaringoiatria. Loredana Mareri ha infatti espresso il proprio ringraziamento nei confronti della dottoressa Traverso, sottolineandone le qualità professionali e umane dimostrate durante il percorso di cura. La paziente si era rivolta alla struttura sanitaria a causa di un fastidiosissimo dolore all’orecchio, problema che le stava causando notevole disagio.

Nel suo messaggio, Mareri evidenzia come la specialista si sia distinta per capacità, competenza e grande attenzione, elementi che hanno contribuito a risolvere efficacemente il problema. “Con capacità e perizia si è presa cura di me”, ha dichiarato la paziente, rimarcando l’importanza di un approccio professionale ma al tempo stesso empatico. Un ringraziamento sentito che si conclude con parole semplici ma significative: “Grazie infinite!”, a testimonianza di un’esperienza sanitaria positiva che merita di essere condivisa.