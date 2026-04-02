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Al Direttore | 02 aprile 2026, 16:28

Taggia, bici abbandonate tra marciapiedi e ringhiere: un lettore ne chiede la rimozione urgente per il decoro urbano (Foto)

"I mezzi fermi diventano ricettacolo di sporcizia e ostacolo alla sicurezza"

Un nostro lettore, T.C., ci ha scritto per segnalare che a Taggia sono presenti diverse biciclette abbandonate: 

"Sta diventando un problema evidente e crescente. Da rottami smembrati sui marciapiedi a vecchi telai arrugginiti legati alle ringhiere, l’incuria è ormai diffusa ovunque. Non si tratta solo di una questione estetica: questi mezzi occupano spazi pubblici e spesso diventano ricettacolo di sporcizia, creando rischi per la sicurezza dei cittadini. È urgente che la Polizia Locale intervenga con un censimento e proceda alla rimozione forzata dei mezzi abbandonati. La mobilità sostenibile non può diventare un pretesto per l’abbandono selvaggio. Il decoro urbano e il rispetto dello spazio pubblico devono rimanere una priorità per tutti".

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