Taggia, allarme in Piazza Reghezza: buca pericolosa e ratti dalla fogna, residenti chiedono intervento urgente

Un nostro lettore, T.C., ci ha scritto per portare all’attenzione pubblica una situazione di grave degrado urbano e potenziale pericolo che interessa Piazza Reghezza a Taggia, ormai da più di un mese:

"Come evidenziato anche dalla documentazione fotografica, il cedimento del fondo stradale, verosimilmente causato da un problema alla condotta fognaria sottostante, rappresenta una concreta minaccia per l’incolumità dei passanti. Tuttavia, la criticità non si limita al rischio fisico. Più volte, infatti, è stata segnalata la fuoriuscita di ratti dall’apertura presente nella carreggiata, elemento che aggrava ulteriormente la situazione sotto il profilo sanitario. Una presenza che suscita crescente preoccupazione tra residenti e frequentatori della zona. “Non si tratta solo di una buca, ma di un problema che potrebbe avere conseguenze ben più serie”, si potrebbe riassumere il sentimento diffuso tra chi vive quotidianamente la piazza. Oltre al pericolo di incidenti per pedoni e veicoli, si pone dunque una questione igienico-sanitaria non trascurabile, che richiede attenzione immediata. Si auspica pertanto un intervento tempestivo da parte del Comune e degli enti competenti, finalizzato alla riparazione della rete fognaria e alla messa in sicurezza dell’area, prima che la situazione possa ulteriormente degenerare".