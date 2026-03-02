Sanremo, Rifondazione Comunista ricorda Marco Ardoino nel terzo anniversario della sua scomparsa

Il Circolo Valeria Faraldi del Partito della Rifondazione Comunista ha ricordato il compagno Marco Ardoino nel terzo anniversario della sua prematura scomparsa, con un messaggio denso di affetto e riconoscenza politica.

Nel comunicato diffuso dal circolo, si sottolinea come la perdita di Ardoino abbia lasciato «un vuoto umano e politico incolmabile», soprattutto in una fase storica in cui il suo impegno e il suo valore di comunista sarebbero oggi più che mai utili e apprezzati. Un ricordo che non è solo commemorazione, ma anche richiamo all’eredità ideale e morale lasciata dal militante.

Il messaggio si conclude con un’esortazione intensa e simbolica: «Ovunque tu sia, guidaci sulla giusta strada», a testimonianza di un legame che continua nel tempo e nell’azione politica quotidiana.

A firmare la nota è Paolo Germano, Paolo Germano, segretario della Rifondazione Comunista di Sanremo, che a nome del partito e della comunità militante ha voluto rinnovare il ricordo di Marco Ardoino e del suo contributo alla causa della sinistra.