I figli di Josette Villeri ringraziano il personale dell’Hospice e il team domiciliare per la dedizione e la gentilezza

Due nostri lettori, Giovanni e Paolo Zunino, ci hanno scritto per esprimere la loro sincera gratitudine alla Dott.ssa Peralta e alle infermiere Barbara, Deborah e Debora del servizio di Cure Palliative Territoriali del Distretto di Sanremo, per le amorevoli cure domiciliari prestate alla cara mamma, la compianta Josette Villeri.

"Ringraziamo altresì tutto il personale interno dell’Hospice per la gentilezza, la delicatezza e la professionalità dimostrate nell’assistere la nostra mamma negli ultimi giorni della sua vita. La loro dedizione e umanità hanno reso questo difficile periodo più sereno per tutta la famiglia".

