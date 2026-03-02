Ecoisole 'rumorose' al Polo Nord di Sanremo: svuotamenti all’alba disturbano il sonno dei residenti

Prime lamentele per lo svuotamento delle ecoisole, sistemate nella zona del ‘Polo Nord’ a Sanremo. Una nostra lettrice, infatti, ci ha scritto per evidenziarne la rumorosità notturna:

“Si pensava fosse un miglioramento del servizio di raccolta e invece la nuova ecoisola viene svuotata tutti i giorni con orari incompatibili con il sonno delle persone, dalle 5 alle 6.50 perché, per ogni tipo di rifiuto passa un camion a svuotare umido, indifferenziata, carta e plastica. Si aggiungono quelli della raccolta differenziata perché nessuno ha fatto una buona comunicazione per informare che il servizio è sostituito dalla ecoisola, inoltre gli abbandoni sono moltiplicati, come si moltiplicano i passaggi di mezzi in orari molesti. Sarebbe necessario che venisse posizionata una telecamera contro gli abbandoni, venisse fatta la raccolta di giorno in orari non di punta per il traffico, venissero messi cartelli per informare che il ‘porta porta’ è dismesso e quali sono orari di raccolta dei mezzi, così che le persone possano regolarsi”.