Sanremo: facciate da restaurare, l’appello di una nostra lettrice per ridare splendore a piazza San Siro

La lettrice sanremasca chiede al Comune interventi di manutenzione e incentivi economici per valorizzare il cuore storico, tra chiese e colori liguri

Una nostra lettrice, Onorina Piccone, ci ha scritto ricollegandosi al degrado dei totem in piazza San Siro:

“Sono sanremasca doc, amo la mia città e riallacciandomi   alla segnalazione ad una migliore manutenzione dei totem storici, chiedo al Comune di sollecitare un restauro delle facciate delle case prospicienti alla stessa anche con aiuto economico. In pieno centro, scrigno di due chiese bellissime, piazzetta già bella diverrebbe splendida, specie con tinte liguri, come da una progettazione già esistente anni fa”.

