Addio a Roberto Moriani, ricercatore e custode della memoria: il ricordo di Progetto Comune e dell'Anpi

“Con profonda tristezza apprendiamo la scomparsa di Roberto Moriani, amico, compagno e instancabile difensore dei valori democratici e antifascisti”. Si apre in questo modo il ricordo di Progetto Comune, dopo la notizia della scomparsa di Moriani.

“La sua voce – prosegue - sempre ferma e lucida contro ogni forma di autoritarismo e ingiustizia, ha rappresentato un punto di riferimento per tutti coloro che credono nella libertà, nell’uguaglianza e nella solidarietà. Roberto ha saputo narrare come pochi altri di partigiani, di monti, di storie e di valli, mantenendo vivo il legame tra il territorio e la sua memoria storica. In qualità di ricercatore, ha offerto grandi insegnamenti di storia: è stato una fonte inesauribile di particolari, spesso determinanti, sulla liberazione del Ponente ligure dall’occupazione nazista. Il suo rigore e la sua passione hanno permesso di fare luce su pagine fondamentali della nostra identità locale. Roberto lascia un’eredità di impegno civile e umano – termina Progetto Comune - che continuerà a ispirare le nuove generazioni nella lotta per una società più giusta e inclusiva. In questo momento di dolore, ai familiari e agli amici rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze”.

"Costernati per la scomparsa del nostro Consigliere Roberto che con le azioni, i suoi scritti, la profonda preparazione culturale tanto ha dato all' antifascismo imperiese, con la sua coerente e attiva testimonianza che la vera custodia della Memoria non consiste solo nelle parole, ma nell' impegno attivo perché i valori su cui poggia si concretizzino nella nostra storia. Un grande abbraccio, sei stato e sarai sempre con noi in questo nostro comune cammino, oggi troppo doloroso". Queste le parole di Amelia Narciso, presentie del Comitato Provinciale ANPI Imperia.



