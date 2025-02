Da La Spezia a Ventimiglia in treno per fare 'networking' tra donne imprenditrici: il 1° marzo con Assoprom ed Aidda

“La Liguria, regione splendida sotto tutti i punti di vista, è però complicata quando si parla di trasporti e noi come donne imprenditrici ce ne rendiamo conto ogni giorno qualsiasi sia il nostro ambito. Tutte noi sappiamo che a breve, per chi già non ha iniziato il percorso, dovremo confrontarci con la valutazione ambientale, sociale e di governance e di certo l’impatto ambientale che gli spostamenti hanno non è di poco conto”.

Sono le parole di Daniela Anselmi e Patrizia Merlino, rispettivamente presidente e consigliere della delegazione ligure di Aidda, associazione di imprenditrici e dirigenti di azienda, che ha organizzato per il prossimo 1° marzo un viaggio in treno tra La Spezia e Ventimiglia con l’idea di fare ‘networking’ e, perché no, reclutare anche nuove socie.

“L’idea mi è venuta nel settembre scorso – sottolinea Patrizia Merlino, dopo la sua elezione a Presidente nazionale di Assoprom, associazione di chi opera nel mondo del promozionale,

(prima donna nella storia dell’associazione) – ed è stata accolta favorevolmente. Non è stato semplice ed abbiamo anche deciso di utilizzare un treno ‘normale’, in moda da non intasare ulteriormente le linee ferroviarie. Ho interessato la Regione (l’Assessore Marco Scajola) e il Comune di Ventimiglia (il Sindaco Flavio Di Muro). Entrambi hanno sposato immediatamente e con entusiasmo il progetto, concedendoci anche il patrocinio”.

E’ stato scelto un treno regionale perché, oltre alla comodità dell’orario, permetterà di avere più fermate sia all’andata che al ritorno. L’iniziativa, seppur singolare, sarà di grande impatto per l’associazione, per la delegazione regionale, per le donne in generale e per tutte le donne che saliranno a bordo per l’intero viaggio o solo per un tratto. Avranno infatti l’opportunità di farsi conoscere raccontando sé stesse, la propria attività e confrontandosi con altre imprenditrici in un networking viaggiante.

Il viaggio sarà gratuito e sarà possibile conoscere la storia di Aidda, le sue diverse iniziative ed anche perché sia importante fare networking tra donne. Il viaggio inizierà alle 11.50 a La Spezia e, dopo le diverse fermate da Levante e Ponente, arriverà a Ventimiglia alle 16.03. Il ritorno è previsto tra le 17.57 e le 22.19, ovviamente a direzione invertita.

Sarà un evento importante che, la delegazione Aidda della nostra regione si augura possa essere replicato anche in altre e che potrebbe diventare un appuntamento fisso. Il viaggio è una anticipazione dell’8 marzo ed è stato organizzato prima, proprio per evitare sovrapposizioni con la festa della donna.