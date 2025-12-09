Tradizione, musica, sport e arte nelle festività natalizie: ricco calendario di eventi animerà Vallebona (Foto)

Tradizione, musica, sport, arte e momenti di festa condivisa. Un ricco calendario di appuntamenti animerà Vallebona durante le festività natalizie.

Quest’anno il paese ha, infatti, partecipato con entusiasmo a Funt Liguria 2025, il progetto della Regione Liguria e del Ministero del turismo che promuove eventi e iniziative per valorizzare le tradizioni, la cultura e il territorio. "Grazie a questo programma, il nostro borgo si animerà con un calendario ricco di appuntamenti natalizi pensati per tutta la comunità e per i visitatori" - fa sapere l'Amministrazione comunale - "Dal 14 dicembre all’Epifania, Vallebona vi invita a vivere la magia del Natale con eventi che uniscono tradizione, musica, sport, arte e momenti di festa condivisa".

Il primo appuntamento sarà domenica 14 dicembre, alle 16, con l’apertura della collettiva “Materia e Luce”, organizzata dall'associazione “Archivio Sergio Gagliolo” che vede riunite le opere degli artisti Enzo Consiglio, Carlo Introvigne e Pina Morlino.

Verrà rispettata la tradizione. Il 21 dicembre, alle 15, presso la Salabande ritornerà l’appuntamento con la “Tombola della comunità”. Il 24 dicembre, a partire dalle 17, il centro storico si illuminerà con l’accensione del tradizionale “Fögu du bambin” , che da centinaia di anni costituisce il momento più bello e atteso da tutto il Paese. L’arrivo di Babbo Natale in ape, a cura della Pro Loco e dei volontari, porterà a tutti doni, merenda e tanta allegria mentre alle 23.15 verrà celebrata la tradizionale santa messa di Natale nella parrocchia di San Lorenzo. Il 25 dicembre, dopo la celebrazione della santa messa nella chiesa parrocchiale, la cittadinanza si ritroverà a Madonna della Neve per il brindisi di Natale cui seguirà la celebrazione della santa messa nella chiesetta della frazione, alle 17.

Non mancheranno poi i momenti di musica e spettacolo: il 26 dicembre, alle 17, è previsto il concerto dei Troubar Clair nella chiesa parrocchiale; il 27 dicembre, alle 21, presso il fuoco, le voci del gruppo Family Gospel intoneranno i gospel più famosi.

In programma vi sono appuntamenti anche per gli amanti dello sport: il 28 dicembre si terrà #TheSocialFogu con camminata e colazione al fuoco mentre il 6 gennaio gli amanti dell’outdoor potranno partecipare al “Bike tour della Befana”, organizzato da Ligurian Life srl.

L’anno nuovo si apre il 1° gennaio, alle 17.30, con il concerto di Capodanno che darà voce al meraviglioso organo Agati risalente al 1850, conservato presso la chiesa parrocchiale di San Lorenzo. Domenica 4 dicembre, dalle 20, si potrà gustare la polenta al fuoco con il gruppo Alpini e la Pro Loco. Il 5 gennaio, alle 17, ci sarà la conclusione del cammino pastorale: la comunità parrocchiale si incontrerà intorno al fuoco condividendo canti, poesie e buon cibo. Martedì 6 gennaio, dopo il Bike Tour del mattino, a partire dalle 15, vi sarà la chiusura delle festività con lo spettacolo itinerante “Il Natale al tempo di Tik-Tok” di Silvia Villa, l’esibizione dei mangiafuoco con Iannà Tampé e il tradizionale rogo della befananina, a partire dalle 18, insieme a una merenda per tutti i bambini.

"Funt Liguria 2025 ci permette di vivere e far conoscere la Liguria autentica, fatta di persone, storie e tradizioni" - sottolinea l'Amministrazione comunale - "Vallebona è pronta ad accogliervi con il calore e la bellezza di un Natale da ricordare. Vi aspettiamo per festeggiare insieme. Per info si può visitate https://www.vallebona.info/".