A Sanremo torna il fascino dei “salotti esoterici”: l’11 dicembre Alessio Rossi racconta la Kabbalah, la “Dottrina della Ricezione”

Riprendono a Sanremo gli appuntamenti dei “salotti esoterici” promossi dal CSI – Centro Sociologico Italiano, un ciclo di incontri divenuto ormai un punto di riferimento per gli appassionati di storia, simboli e tradizioni spirituali. Dopo il successo dell’incontro del 14 novembre, incentrato sulla presentazione del volume storico I guardiani della Nuova Italia a cura dell’avvocato e storico Luca Fucini (coautore insieme al celebre storico Aldo A. Mola), il prossimo appuntamento è fissato per giovedì prossimo alle 18, negli eleganti spazi di Palazzo Roverizio.

A guidare il nuovo incontro sarà Alessio Rossi, studioso di Storia delle Religioni, con una solida formazione classica e storica e grande appassionato degli aspetti mistici del Cristianesimo e dell’Ebraismo. Relatore molto apprezzato, Rossi è noto per la capacità di avvicinare il pubblico a temi complessi, rendendoli accessibili senza tradire la profondità dei contenuti. Il tema della serata sarà infatti la Kabbalah, la celebre dottrina mistica dell’Ebraismo, spesso nominata dai media per l’interesse dimostrato da diverse personalità famose – tra cui la cantante Madonna – ma ancora oggi poco compresa nella sua essenza più autentica. Un sapere antico, stratificato e complesso, che affonda le sue radici nei testi sacri e in secoli di interpretazioni simboliche.

La conferenza, condotta come sempre dal Presidente di CSI Paolo Ferrari, proporrà un primo approccio introduttivo alla Kabbalah, accompagnando i partecipanti in un percorso che partirà dai contesti storici dei testi fondanti – dal Sefer Yetzirah allo Zohar – per arrivare ai concetti chiave di questa antica tradizione: la Dottrina della Ricezione, nucleo spirituale della Kabbalah, la struttura simbolica dell’Albero della Vita, il rapporto tra divino, mondo e anima umana e il valore della meditazione e dell’interpretazione dei testi sacri. Un’occasione preziosa per chi desidera approfondire il pensiero mistico ebraico o semplicemente avvicinarsi a una tradizione che continua ad affascinare studiosi e ricercatori di spiritualità.

Quello dell’11 dicembre sarà l’ultimo incontro dell’anno per i “salotti esoterici”. Le conferenze riprenderanno a gennaio 2026, inaugurando un nuovo ciclo di appuntamenti dedicati al dialogo culturale e alla ricerca spirituale.