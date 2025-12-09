Massimo Ormea presenta a Taggia "La voce segreta delle foglie del destino"

«Il segreto del più antico oracolo indiano non sta nella predestinazione, ma nella possibilità di cambiare.

Comincia questo viaggio alla scoperta di chi sei e di chi puoi diventare. Accogli l’invito gentile delle Foglie al risveglio.»

Massimo Ormea presenterà il libro

Sabato 13 Dicembre alle ore 18:00

presso MONDADORI MA Bookstore Taggia

Via Privata Roggeri 52, Arma di Taggia

In India esiste una misteriosa e millenaria tradizione: le Nādi Śāstra, le leggendarie Foglie del Destino. Secondo un antico racconto, grandi saggi veggenti trascrissero su foglie di palma i destini di milioni di persone.

Nel volume “La voce segreta delle foglie del destino”, edito da Sperling & Kupfer, Massimo Ormea – l’unico in Italia a conoscere a fondo questo percorso – intreccia la sua esperienza personale con riflessioni universali su karma, libero arbitrio, sofferenza e consapevolezza.

«Questo libro- scrive Massimo Ormea- è pensato come una guida per accompagnarti nella scoperta delle Foglie del Destino e nella comprensione del loro significato più profondo. Non si tratta solo di un viaggio attraverso la storia di questa straordinaria tradizione, ma anche di un percorso di crescita interiore.»

Attraverso storie vere, simboli, e un sapere antico ma sorprendentemente attuale, ci invita a rileggere gli schemi che si ripetono nella nostra vita, le ferite mai guarite, gli incontri che sembrano «scritti», per scoprire che nulla è davvero predestinato, ma tutto può diventare occasione di trasformazione. In questo libro puoi trovare una guida preziosa: il modo in cui rispondere a ciò che ti accade. Perché il karma non è una condanna, ma un’opportunità. Un volume che non pretende di dare risposte, ma che insegna a farsi le domande giuste e a riconoscere, tra i nodi invisibili del destino, la via verso sé stessi. Una chiamata per chi è pronto a iniziare un viaggio interiore.

MASSIMO ORMEA nasce a Sanremo e a diciannove anni si trasferisce a Milano dove lavora come creative director. Dopo una lunga ricerca, alla fine degli anni Novanta si avvicina alla spiritualità indiana grazie a Sri Sri Ravi Shankar, fondatore della ONG The Art of Living. Ma è nel 2006, in un piccolo villaggio nel sud dell’India, che Ormea scopre le Foglie del Destino. Qui conosce «alcuni individui, tutti tatuati» che, leggendo dei singolari listelli di foglie di palma, gli raccontano il suo passato e il suo futuro, guidandolo verso una svolta decisiva della sua vita. Da anni Ormea si dedica ad accompagnare le persone alla scoperta dell’antico sapere dell’India e in particolare nella ricerca della loro Foglia del Destino.

www.lefogliedeldestino.it