Successo per il Secondo Torneo di Burraco del Lions Club Host Sanremo: raccolti 700 euro per il sociale

Grande successo per il Secondo Torneo di Burraco organizzato dal Lions Club Host Sanremo, svoltosi sabato scorso presso il Circolo Tennis Sanremo. Grazie al sostegno degli sponsor e alla partecipazione della cittadinanza, l’iniziativa ha raccolto circa 700 euro che saranno interamente destinati ai service locali a favore delle parrocchie del territorio, per il supporto alle famiglie e alle persone in difficoltà durante le festività natalizie.

Il presidente del Lions Club Host Sanremo, Giorgio Cravaschino, ha espresso la propria sentita gratitudine agli sponsor che hanno reso possibile la riuscita dell’evento: Alfa Caffè, Costa Ligure, Casinò di Sanremo, L’Idea e Olio Carli, oltre ai soci Lions che hanno curato l’organizzazione del torneo. “Eventi come questo dimostrano quanto sia forte lo spirito di solidarietà della nostra comunità – ha dichiarato il presidente Cravaschino –. Continueremo a promuovere iniziative a sostegno del territorio”.

Il Lions Club Host Sanremo rinnova infine l’invito a tutta la comunità a partecipare alle future iniziative benefiche.