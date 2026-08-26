Il volo del condor atterra a Bordighera: venerdì ai Giardini Lowe la spy story di Umberto Mondini

Il Bordighera Book Festival si prepara ad accogliere una nuova storia di intrighi internazionali. Venerdì 28 agosto, alle 19.05, ai Giardini Lowe di Bordighera sarà infatti presentato "Il volo del condor. Guerra di spie a Cipro", il nuovo romanzo di Umberto Mondini. A dialogare con l’autore sarà il giornalista e scrittore Fulvio Damele, in un appuntamento dedicato a un libro che unisce avventura, aeronautica e geopolitica. Al centro della vicenda c’è una missione sotto copertura ambientata tra il Mediterraneo orientale, l’Africa e il Medio Oriente. Un intreccio internazionale costruito attraverso operazioni clandestine, servizi segreti e interessi politici e diplomatici.

La storia ha per protagonista Paolo Coriolàs, giovane tenente dell’Aeronautica Militare, incaricato di infiltrarsi sotto falsa identità nella compagnia aerea Condor Freight. La società è sospettata di essere coinvolta in traffici illeciti destinati a finanziare organizzazioni terroristiche e l’operazione porta il protagonista a confrontarsi con uno scenario estremamente complesso. Tra sequestri, attività clandestine e improvvisi cambiamenti di fronte, la missione si sviluppa attraverso una serie di colpi di scena. Cipro rappresenta il cuore narrativo del romanzo, ma l’azione si allarga progressivamente a diverse aree del mondo, seguendo le ramificazioni di un intrigo destinato a rivelarsi sempre più articolato.

A rendere particolare il romanzo è anche la formazione dello stesso autore. Umberto Mondini è stato pilota militare e comandante di Boeing 777, accumulando oltre ventimila ore di volo. Parallelamente ha costruito un importante percorso accademico: è laureato in Antropologia culturale e ha conseguito un dottorato di ricerca in Religious Studies. Ha insegnato alla Sapienza Università di Roma e alla Pontificia Università Salesiana, oltre ad aver svolto attività di ricerca sul campo in India, Africa e America Latina. Attualmente dirige a Cipro l’International Centre for Studies of Arts and Humanities.

È proprio l’incontro tra esperienza aeronautica e formazione accademica a conferire alla storia una particolare impronta. Le descrizioni delle operazioni di volo e degli ambienti militari si intrecciano infatti con l’attenzione riservata alle realtà culturali e geopolitiche dei Paesi attraversati dai protagonisti. Il risultato è una spy story nella quale l'azione si accompagna alla conoscenza diretta dei luoghi e dei contesti internazionali. Il romanzo è stato inoltre pubblicato anche in lingua inglese con il titolo "The Flight of the Condor. Spy War in Cyprus", ampliando così la possibilità di raggiungere un pubblico internazionale.

A condurre l’incontro sarà Fulvio Damele, giornalista che ha lavorato per quarant’anni a La Stampa, per oltre venti dei quali come caposervizio per l’edizione Imperia-Sanremo, le pagine di Liguria Estate e quelle dedicate alla Costa Azzurra. Damele vanta inoltre numerose esperienze nel mondo della radio e della televisione. Nel 2025 ha pubblicato il suo primo romanzo, aggiungendo così alla lunga esperienza giornalistica anche quella di autore di narrativa. Sarà quindi un confronto tra due esperienze diverse ma accomunate dal rapporto con la scrittura e con il racconto di realtà e mondi lontani.

L’appuntamento con "Il volo del condor. Guerra di spie a Cipro" rappresenta così una nuova occasione per il Bordighera Book Festival di portare al pubblico una proposta letteraria capace di spaziare tra generi e ambientazioni. L’incontro ai Giardini Lowe, in programma venerdì 28 agosto alle 19.05, permetterà di approfondire con l’autore la genesi del romanzo, il rapporto tra fiction e conoscenza diretta del mondo aeronautico e il complesso scenario internazionale nel quale si muovono i protagonisti. Un viaggio letterario tra spionaggio, aviazione e Mediterraneo, con Cipro al centro di una vicenda dalle molteplici ramificazioni.