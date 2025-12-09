Taggia, giovedì 18 dicembre la consegna delle Sequelle del Comitato di San Benedetto

Si terrà giovedì 18 dicembre alle 21, nel Salone delle Opere Parrocchiali di Via Ruffini, la tradizionale consegna delle Sequelle organizzata dal Comitato di San Benedetto. La cerimonia, profondamente radicata nella storia tabiese, rappresenta un momento di riconoscimento dedicato a coloro che si sono distinti per impegno nel sociale, nel volontariato e nelle attività a favore della comunità. Le Sequelle saranno inoltre attribuite ai rioni e al comitato, alla presenza dell’amministrazione comunale che conferirà le onorificenze.

Ad accompagnare la serata sarà la musica della Banda Pasquale Anfossi, diretta dal maestro Vitaliano Gallo, che proporrà brani del proprio repertorio insieme al tradizionale concerto di Natale. A conclusione dell’evento sono previsti gli scambi di auguri e un momento conviviale con panettone e cioccolata calda, aperto a tutti i partecipanti.

Il Comitato dei Festeggiamenti ricorda inoltre il grande appuntamento del 6, 7 e 8 marzo 2026, quando si svolgerà il corteo storico con le ambientazioni rievocative dedicate ai 400 anni dall’anniversario riportato nella delibera comunale del 1625.