Sanremo: rassegna "Saliscendi" prosegue nel Centro Storico con il terzo appuntamento

La rassegna “Saliscendi”, il cartellone di sei storie teatrali nel centro storico di Sanremo, approda al terzo appuntamento sabato 13 dicembre (alle 18.00) con un cult firmato da Giorgio Gaber sull'identità dell uomo adulto e il bisogno di essere amati.

Protagonista all'ex Oratorio di Santa Brigida (via Capitolo) nella Pigna sanremese sarà un attore di teatro, cinema e tv molto amato come Fabio Troiano nel felice monologo “Il dio bambino”.

Scritto nel 1993 da Giorgio Gaber e Sandro Luporini, “Il dio bambino” prosegue e approfondisce, dopo “Parlami d’amore Mariù” e “Il Grigio”, il particolarissimo percorso teatrale del Gaber di quegli anni. Esempio emblematico del suo “teatro di evocazione”, “Il dio bambino” racconta una normale storia d’amore che si sviluppa nell’arco di alcuni anni e dà agli autori l’occasione di indagare su l’Uomo, per cercare di capire se ce l’ha fatta a diventare adulto o è rimasto irrimediabilmente bambino, un bambino che si vanta della sua affascinante spontaneità invece di vergognarsi di un’eterna fanciullezza.

Ambientato in un metaforico locale in disfacimento, tra bottiglie semivuote e fiori calpestati, a raccontare allusivamente una sorta di festa finita male, lo spettacolo è contrappuntato da frammenti di canzoni di Giorgio Gaber, che guidano lo spettatore nell’interpretazione di un racconto di tragicomica, potente contemporaneità. La regia di Giorgio Gallione, prezioso motore di una rinnovata vita scenica del teatro di Gaber, valorizza l’attualità e l’empatia di questo testo, trovando un perfetto connubio con l’interpretazione di Fabio Troiano, talentuoso e versatile attore di teatro, cinema e tv, abile nell’attraversare con analogo successo testi comici e intimisti, qui atteso a una funambolica prova d’attore.

Lo spettacolo è una produzione Nidodiragno/CMC, con il contributo di Comune di Barletta/Teatro Curci, in collaborazione con Fondazione Giorgio Gaber e Teatro Pubblico Pugliese.

I biglietti (euro 10 + prevendita, senza assegnazione del posto) sono acquistabili online sul sito Liveticket.it alla pagina https://www.liveticket.it/saliscendi

o, il giorno dello spettacolo, al botteghino dell'ex Oratorio di Santa Brigida a partire dalle ore 16.00

Per gli acquisti effettuati online sul sito Liveticket.it è utilizzabile il Bonus Cultura delle Carta della Cultura Giovani e Carta del Merito.

Per informazioni: Facebook e Instagram: Saliscendi, una rassegna di teatro nella Pigna di Sanremo; email: info@nidodiragno.it - tel. (lun/ven ore 9/13 e 15/18 e date spettacoli) 393 8753637

Il sottotitolo di “Saliscendi”, “Sei storie, una voce”, conduce al filo rosso della rassegna: sei racconti estremamente eterogenei, dal teatro civile a quello comico, dallo stand up alla poesia, interpretati da un unico attore in scena, capaci di rendere potentissima l'essenzialità della narrazione.

L'organizzazione è di CMC/Nidodiragno Produzioni con la direzione artistica di Angelo Giacobbe, ed è realizzata grazie al sostegno del Comune di Sanremo-Assessorato alla Cultura e dell'Ass. Enza Dedali.

Appuntamento successivo sarà, lunedì 5 gennaio, con Alessandra Faiella e il suo “Ci siam cascate di nuovo”.