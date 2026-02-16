Un gesto di coraggio contro un tentato furto: il grazie pubblico di una lettrice "Alla donna che mi ha difesa a Bordighera"

Una nostra lettrice ci ha scritto per condividere un episodio accaduto nel tardo pomeriggio di ieri nella zona di Rattaconigli, a Bordighera, trasformando queste righe in un ringraziamento pubblico:

"Stavo subendo un tentato furto del mio cellulare da parte di un ragazzo straniero e, fatto ancor più grave, venivo importunata fisicamente. Una situazione che mi ha spaventata e colta del tutto di sorpresa. Dal nulla è comparsa una giovane donna che non solo è intervenuta con prontezza e determinazione, difendendomi in maniera egregia — tanto da meritare i miei sinceri complimenti per l’abilità dimostrata — ma che ha anche avuto la sensibilità di accompagnarmi fino alla mia auto, accertandosi che stessi bene. Mi sembra di ricordare che si chiamasse Michela. A lei va il mio grazie più sentito, perché senza il suo intervento non so davvero come sarebbe potuta finire. In un momento di paura, il suo coraggio e la sua umanità hanno fatto la differenza. Un gesto che restituisce fiducia e che merita di essere raccontato, affinché esempi come questo non restino nell’ombra".