Incendio a Coldirodi, in fiamme il dehors di un’abitazione: nessun ferito (Foto)

Intervento dei Vigili del Fuoco nel primo pomeriggio di oggi a Coldirodi, frazione di Sanremo, dove si è sviluppato un incendio che ha interessato il dehors di un’abitazione.

Il distaccamento di Sanremo è giunto rapidamente sul posto e ha provveduto a domare le fiamme, evitando che il rogo si propagasse all’interno della casa. Successivamente i pompieri hanno effettuato le operazioni di aerazione dei locali, invasi dal fumo sprigionato dall’incendio.

Fortunatamente non si registrano persone coinvolte né feriti. Le cause che hanno originato il rogo sono ancora in fase di accertamento.

Sul luogo dell’intervento sono intervenuti anche i Carabinieri e il personale sanitario del 118 per i controlli di rito.