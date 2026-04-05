ELEZIONI AMMINISTRATIVE BORDIGHERA
 / Cronaca

Cronaca | 05 aprile 2026, 14:42

Incendio a Coldirodi, in fiamme il dehors di un’abitazione: nessun ferito (Foto)

Fortunatamente non si registrano persone coinvolte né feriti. Le cause che hanno originato il rogo sono ancora in fase di accertamento

Intervento dei Vigili del Fuoco nel primo pomeriggio di oggi a Coldirodi, frazione di Sanremo, dove si è sviluppato un incendio che ha interessato il dehors di un’abitazione.

Il distaccamento di Sanremo è giunto rapidamente sul posto e ha provveduto a domare le fiamme, evitando che il rogo si propagasse all’interno della casa. Successivamente i pompieri hanno effettuato le operazioni di aerazione dei locali, invasi dal fumo sprigionato dall’incendio.

Fortunatamente non si registrano persone coinvolte né feriti. Le cause che hanno originato il rogo sono ancora in fase di accertamento.

Sul luogo dell’intervento sono intervenuti anche i Carabinieri e il personale sanitario del 118 per i controlli di rito.

Elia Folco

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium