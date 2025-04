Il Ministro Casellati stava per eliminare il confine tra Molini e Triora: fermata all'ultimo momento la cancellazione del Regio Decreto

Centoventi anni di storia cancellati con un tratto di penna. C’è mancato poco che così sparisse il comune di Molini di Triora. O meglio i suoi confini con quello limitrofo di Triora. E all’insaputa dei diretti interessati. Lo rivela un articolo, a firma di Fabrizio Caccia, comparso il 2 aprile scorso, a pagina 15 del Corriere della sera.

Il pezzo spiega, come per iniziativa del Ministro Casellati siano stati cancellati, con atto definitivo del Senato, 30.709 atti ancora vigenti, ma emanati prima della Repubblica. Si tratta di una serie di Regi decreti, tra i più disparati, che regolavano materie ormai cadute in desuetudine. Tra questi la tassa sui cani il pedaggio sui marmi ed una marea di disposizioni che riguardavano enti ormai inesistenti. C’è mancato un pelo che gli atti cancellati comprendessero anche quello che riguarda i confini tra i due comuni montani della nostra provincia: Triora e Molini di Triora.

Spiega l’articolista: “I tagli sono stati razionali. Un emendamento, approvato nei mesi scorsi, ha salvato ad esempio alcuni regi decreti che stabilivano i confini tra comuni ancora oggi esistenti, Come l’atto del Re del 1904 con cui veniva fissata la linea di demarcazione tra Triora e Molini di Triora, comuni limitrofi in Provincia di Imperia. La loro cancellazione avrebbe causato seri problemi di tipo amministrativo”.

Lo storico locale Gianluca Ozenda, autore di: “Molini di Triora un secolo di storia”, pubblicato in occasione del centenario della nascita del Comune, conosce bene quel provvedimento fondamentale. “Si tratta del R.D. n.515 del 27 dicembre 1903, - spiega - con cui le frazioni del Comune di Triora denominate: Molini di Triora, Andagna, Corte, Perallo, Gavano, Aigovo, Agaggio inferiore e superiore e Glori, in quella che allora era la provincia di Porto Maurizio, sono staccate dal capoluogo e costituite in comune autonomo con sede comunale nella frazione di Molini la quale darà nome al nuovo comune. Allora il nuovo ente poteva contare su più di 3.700 abitanti ed il primo Sindaco eletto fu Gio Batta Lanza”.

I due sindaci attuali nemmeno sapevano del pericolo corso e commentano con una certa tranquillità l’eventuale accorpamento di due enti che ora insieme non supererebbero i mille abitanti: “Dobbiamo rispettare il volere di chi si adoperò più di cento anni fa per creare il nuovo comune – dice Massimo di Fazio, sindaco di Triora – Ormai si sono radicate due storie differenti e ci sono motivi che inducono a continuare una separazione che fu consensuale”

“Sono ben contenta che alla Camera si siano accorti della nostra esistenza ed abbiano eliminato il rischio di un clamoroso errore – dice Manuela Sasso, prima cittadina di Molini di Triora – Il comune di Triora è già il più esteso della provincia di Imperia, aggiungere l’estensione del comune di Molini, che non è poca, porterebbe ad una situazione ingestibile. Già ora abbiamo carenze di personale ed un ricambio frequente di impiegati che è un danno per la collettività. Figuriamoci se dovessimo operare come un unico ente su un territorio così esteso. Ci sarebbe veramente da temere per l’erogazione dei servizi ai cittadini”.

Il torrente Capriolo che segna il confine tra i due Comuni scorre lento e il cippo poco sopra il camposanto che marca il limite tra i due comuni hanno, grazie ad un emendamento apportato da un oscuro deputato, ancora ragion d’essere.