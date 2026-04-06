Sanremo, fontanelle pubbliche chiuse da mesi e anni in piazza Eroi: disservizi nel cuore delle piazze più frequentate

A Sanremo torna al centro dell’attenzione il problema delle fontanelle pubbliche non funzionanti, simbolo di un servizio essenziale oggi trascurato. Nella piazzetta che ospita la statua di Siro Andrea Carli, figura storica che donò ricchezza d’acqua alla città, la fontanella risulta chiusa da mesi. Non solo: il rubinetto è stato addirittura rimosso, segno evidente di abbandono.

Situazione ancora più critica in piazza Muccioli, dove la fontanella è inutilizzabile da anni, privando cittadini e visitatori di un punto di ristoro fondamentale, soprattutto nei periodi più caldi. Le due piazzette sono molto frequentate in città, sia da residenti sia da turisti. Proprio per questo, la presenza di fontanelle asciutte e non funzionanti rappresenta un cattivo biglietto da visita, mettendo in discussione l’immagine di efficienza e cura del territorio.

Il disservizio solleva interrogativi sulla manutenzione degli spazi pubblici e sulla necessità di interventi rapidi per ripristinare un servizio semplice ma essenziale.