Pasqua al mare, Riviera presa d’assalto: primo assaggio d’estate e boom di turisti (Foto)

Come era prevedibile, la Pasqua e il bel tempo hanno riempito le vie del territorio e anche le spiagge cittadine, segnando un weekend ottimo a livello di presenze turistiche. Una miriade di persone hanno affollato Sanremo e circondario, attirate come immaginabile dal sempre forte richiamo del mare, che con le temperature di questi giorni attira come il canto di una sirena: nemmeno il divieto di balneazione ha impedito alle spiagge locali di essere occupate in massa da persone che hanno voluto trascorrere la Pasqua in costume, sorseggiando un cocktail mentre ammiravano le onde infrangersi sugli scogli e spegnersi sul bagnasciuga.

Attraversando la passeggiata è stato infatti possibile vedere diverse persone più o meno giovani impegnate in diverse attività: tra chi si limitava a prendere il sole a chi invece si era maggiormente attrezzato, con palloni per giocare sulla sabbia o addirittura tavolini pieghevoli che prima venivano utilizzati per mangiare per poi trasformarsi, come da tradizione, nei palcoscenici delle partite a carte. Nemmeno il divieto di balneazione che ha colpito Sanremo nei giorni scorsi ha spento gli entusiasmi (divieto non del tutto rispettato, visto che qualcuno ha comunque deciso di immergersi per un primo tuffo primaverile), anzi le temperature piacevoli hanno scaldato ulteriormente gli animi, garantendo un notevole afflusso turistico.

E anche le diverse attività delle spiagge hanno giovato di questo bel tempo, con tavoli occupati da avventori affamati che, pure in una Pasqua anticipata come quella di quest'anno, non si sono negati un primo bagno di sole, ad antipasto dell'estate che verrà tra un paio di mesi.

In attesa dell’estate, il lungo fine settimana pasquale lascia quindi in eredità segnali più che positivi per il turismo locale e per le attività del territorio, che hanno potuto respirare un primo assaggio di alta stagione. Se il meteo continuerà a sorridere e le prossime festività confermeranno questo trend, la Riviera si prepara a vivere mesi di grande movimento, con la speranza che questo anticipo di stagione sia soltanto l’inizio di una lunga e proficua estate.