Perinaldo: incendio boschivo vicino alla Galleria Brunengo (Foto e Video)

Un incendio boschivo si è sviluppato nelle vicinanze della Galleria Brunengo San Romolo–Perinaldo, nell’entroterra imperiese. Le fiamme hanno interessato un’area di vegetazione e hanno richiesto l’intervento delle squadre di emergenza.

Sul posto, dopo l'arrivo del Sovrintendente Capo della Polizia Provinciale Gianni Calvi, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. Per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso, la circolazione nelle vicinanze della galleria ha registrato rallentamenti.

Non risultano persone coinvolte. Le operazioni proseguono per la completa bonifica della zona, mentre restano in corso gli accertamenti sulle cause dell’incendio.