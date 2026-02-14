Frana sulla strada San Pietro a Sanremo, dopo oltre quindici giorni ancora nessuna messa in sicurezza (Foto)

Da oltre quindici giorni strada San Pietro a Sanremo, è interessata da una frana che continua a rappresentare un serio rischio per la sicurezza di automobilisti e residenti. Nonostante il tempo trascorso, secondo quanto segnalato dai residenti, l’area non è stata messa in sicurezza in modo adeguato.

Come mostra la foto, la carreggiata è ancora invasa da massi e detriti, mentre l’unica protezione presente consiste in alcuni coni stradali e un nastro di plastica, del tutto insufficienti a garantire condizioni minime di sicurezza. La strada, già di per sé stretta, obbliga le auto a transitare a pochi centimetri dalla frana, con un versante che appare ancora instabile.

I cittadini parlano di una situazione inaccettabile: «È assurdo che, dopo tutto questo tempo, nessun ente competente sia intervenuto per rimuovere i massi, consolidare il terreno o almeno installare una segnaletica adeguata. Ogni giorno chi passa di qui rischia un incidente. Non possiamo aspettare che accada qualcosa di grave per vedere finalmente un intervento», è la richiesta unanime dei residenti.