Sanremo, fogliame e caditoie ostruite in piazza San Bernardo: la segnalazione di un lettore resta inascoltata (Foto)

Un nostro lettore, Giorgio Mantovani, ci ha scritto per segnalare una problematica in piazza San Bernardo a Sanremo:

"Da lunedì scorso giace un cumulo di fogliame che ostruiva – e continua a ostruire – il normale deflusso dell’acqua piovana nella griglia di raccolta (come documentato dalle immagini). Fogliame che ho personalmente rimosso dalla caditoia e ordinatamente accatastato sul marciapiede, proprio per evitare che, alla prima pioggia, tornasse a bloccare lo scarico. Da allora, però, quel mucchio di foglie resta lì, ignorato, in attesa di un qualche addetto che provveda al ritiro prima che l’inevitabile accada: il ritorno dell’ostruzione e, nei casi peggiori, l’allagamento di strade, scantinati e garage. Non è la prima volta che segnalo questo inconveniente. In passato mi sono rivolto ai netturbini di passaggio: uno solo, con grande cortesia, si è prestato a raccogliere il fogliame. Tutti gli altri, indistintamente, hanno sostenuto che la competenza non fosse loro, bensì degli addetti alla pulizia stradale – quelli dei mezzi a 'barilotto', preceduti da operatori muniti di potenti e rumorosissimi soffiatori – rimandando comunque ogni 'pretesa' agli uffici di Amaie Energia. È però lapalissiano che, se caditoie, tombini e griglie non vengono messi in condizione di funzionare correttamente, l’acqua non defluisce dove dovrebbe, ma si riversa ovunque, causando danni anche seri. Evidentemente, tuttavia, questo aspetto interessa meno di un problema ritenuto ben più importante: il conflitto di competenze. Come volevasi dimostrare, nell’immagine di oggi si vede chiaramente il fogliame tornato a ostruire la caditoia, mentre gli operatori, con i loro potenti soffiatori, hanno “ventilato” piazza San Bernardo senza curarsi minimamente del tombino ostruito".