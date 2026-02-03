 / Al Direttore

Le congratulazioni di Gianni Calvi al nuovo Comandante della Polizia Locale di Vallecrosia, Alfredo Tinelli

Un riconoscimento al valore professionale e umano e un augurio di buon lavoro da un collega di lunga esperienza

Il nostro lettore Gianni Calvi ci ha scritto per congratularsi con il neo comandante della Municipale di Vallecrosia:

“Desidero esprimere le mie più sincere congratulazioni al giovane — per me ormai quasi in età da pensione — collega Alfredo Tinelli per il prestigioso incarico di Comandante della Polizia Locale di Vallecrosia. Si tratta di una nomina che premia competenza, serietà e dedizione al servizio, qualità che nel corso degli anni hanno sempre contraddistinto il suo operato. Il compito che lo attende sarà certamente gravoso, ma potrà contare su un gruppo di ottimi colleghi e su una solida esperienza maturata sul campo. Un plauso va anche al Sindaco Fabio Perri, che ha saputo riconoscere non solo il valore professionale, ma soprattutto quello umano dell’uomo chiamato a guidare il Corpo. Ad Alfredo va il mio più sentito augurio di buon lavoro e un abbraccio sincero da chi, con qualche anno in più sulle spalle, continua a credere nei valori della divisa e del servizio alla comunità”.

