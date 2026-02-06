 / Al Direttore

Sanremo: via Dante Alighieri e linea di mezzeria, il nostro lettore Andrea torna sulla questione

Il nostro lettore Andrea Chiarini torna nuovamente sulla linea di mezzeria di via Dante Alighieri. Lo fa con una nuova lettera inviata alla nostra redazione:

“Il PUMS costituisce il quadro di riferimento per tutti i piani settoriali, inclusi il PUT, il PGTU e il Piano della Sosta. Pertanto, il Comune di Sanremo ha l'obbligo di conformare lo stato di fatto di via Dante Alighieri agli obiettivi di sicurezza e razionalizzazione sanciti sia nelle conclusioni del PUC (pag. 24 del documento SR.3.03.1) sia nelle azioni specifiche del PUMS. La contraddizione è che l'assenza di una segnaletica conforme o di corsie di larghezza adeguata rappresenta una violazione degli standard minimi dichiarati proprio dall’Amministrazione nei propri documenti programmatori. Questo nonostante l'ente proprietario sia consapevole del carico di traffico e della presenza di mezzi pubblici, la sezione stradale spesso non garantisce i minimi di sicurezza per la categoria Tipo E. Il conflitto tra l'obbligatorietà della segnaletica per le strade di Tipo E (come via Dante Alighieri) e una larghezza della carreggiata inferiore ai 5,50 metri (2,75m * 2) rappresenta il punto centrale di tutto ciò che espongo. Ovvero quando una strada di Tipo E è troppo stretta per ospitare la segnaletica obbligatoria a norma, l'ente proprietario non può semplicemente ‘omettere’ le strisce o tracciarle fuori norma, considerando che secondo il PUMS e il PUC, il Comune dovrebbe adottare misure di ‘mitigazione’. Le misure di mitigazione, sia che siano segnaletica orizzontale, rialzi pedonali, dissuasori, sistemi di controllo elettronico della velocità, limiti di velocità, o qualunque altro provvedimento, o ciò che si ritiene importante, rimane di fatto necessario ed urgente e non derogabile. Ma non è stato fatto. In sintesi l'obbligatorietà ex Art. 138 non è derogabile per le strade di Tipo E. L'impossibilità tecnica di tracciare la mezzeria (per larghezza

