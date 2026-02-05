 / Al Direttore

Il Club per l’UNESCO di Sanremo accanto all’Avv. Ersilia Ferrante per la scomparsa della mamma Giuseppina

L’associazione esprime vicinanza e affetto alla socia e alla sua famiglia in questo momento di profondo dolore

Il  Club per l'UNESCO di Sanremo OdV è affettuosamente vicino alla socia, avv. Ersilia Ferrante e alla sua famiglia, in questo momento di grande dolore per la perdita della Mamma Giuseppina

