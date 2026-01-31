Via Galilei, marciapiedi e strada nel degrado nella zona del Borgo: residenti denunciano sporcizia, mancano controlli (Foto)

Marciapiedi e carreggiata in condizioni di evidente degrado in via Galilei, subito dopo il supermercato Conad, in un tratto dove sono presenti anche diversi studi medici. A segnalarlo sono alcuni residenti, che parlano di una situazione ormai insostenibile: centinaia di mozziconi di sigaretta, cartacce, foglie accumulate e rifiuti di vario genere invadono lo spazio pubblico.

Secondo i cittadini, da parecchio tempo nessun operatore ecologico sarebbe più passato a pulire l’area e anche i controlli sembrerebbero venuti meno. «È impensabile che una zona così frequentata, anche da persone fragili che si recano negli studi medici, versi in uno stato di abbandono e trasandatezza», spiegano i residenti.

La richiesta è chiara: un intervento immediato di pulizia e una maggiore attenzione da parte di chi ha il compito di vigilare sul decoro urbano, affinché situazioni simili non si ripetano.