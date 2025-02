Festival di Sanremo 2025: Tony Effe e Noemi i più 'cacciati' oggi dai fan durante una nuova giornata di prove (Foto)

Una nuova giornata di prove, la penultima prima della settimana clou, la prossima che ci condurrà al Festival di Sanremo.

Anche oggi nella città dei fiori caccia ai big che stanno provando le proprie canzoni sul palco del Teatro Ariston. Come sempre i fan girano per gli ingressi del tempio della canzone ma anche sul porto e nei luoghi della movida per catturare un autografo o un selfie.

Oggi il più rincorso è stato sicuramente Tony Effe, ma con lui anche Noemi con la quale ha duettato per la serata delle cover. Presenti anche Rkomi, Brunori Sas, Joshua e Tormento e Gue.

Domani ultimo giorno di prove della settimana e poi tutti proiettati alla prossima settimana, che di fatto anticipa quella più importante che vedrà andare in scena i protagonisti insieme a Carlo Conti.

(Foto di Erika Bonazinga)