Confcommercio Bordighera, nuove nomine per guidare l’associazione

La Giunta della Confcommercio della Provincia di Imperia ha annunciato importanti decisioni in seguito alle dimissioni del Presidente della sede di Bordighera, Jean Pierre Novembre, per motivi personali e professionali. Contestualmente allo scioglimento del Consiglio zonale, la Giunta ha nominato Commissario il Presidente provinciale Enrico Lupi e Sub Commissario la Direttrice provinciale Alessandra Fassone.

Il Presidente dimissionario, Jean Pierre Novembre, è stato ringraziato ufficialmente per il contributo e l’impegno profuso, che hanno segnato una fase significativa della vita associativa della sede di Bordighera.

Considerando la concomitanza della nuova situazione associativa e della decadenza dell’Amministrazione comunale di Bordighera, la Giunta ha stabilito, all’unanimità e dopo aver consultato le componenti del Consiglio zonale uscente, di rinviare l’assemblea elettiva a dopo le prossime Elezioni amministrative.

Per garantire continuità e dinamismo nell’attività dell’associazione, verranno istituite diverse Commissioni di lavoro dedicate alle tematiche imprenditoriali locali, assicurando che non vi siano rallentamenti nelle attività della Confcommercio e degli imprenditori della città. Tutti gli impegni già presi, dagli eventi alle progettualità programmate, saranno pienamente rispettati e portati avanti.

La Confcommercio di Bordighera conferma così il suo impegno a sostenere le imprese locali, garantendo stabilità e continuità operativa anche in questa fase di transizione.