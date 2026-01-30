Concludono il percorso formativo, Vallecrosia consegna gli attestati agli studenti del Cnos-Fap (Foto)

Concludono il loro percorso formativo e così gli studenti del Cnos-Fap di Vallecrosia ricevono gli attestati. La cerimonia di consegna si è svolta questa mattina nella chiesa parrocchiale di Maria Ausiliatrice alla presenza dei consiglieri regionali Armando Biasi e Veronica Russo, del sindaco Fabio Perri, del vicesindaco Cristian Quesada, dell’assessore Mirko Valenti, del consigliere comunale Marilena Piardi e degli ex Allievi Don Bosco.

Un momento toccante in cui è stato celebrato il traguardo raggiunto dai ragazzi. "Oggi una bellissima mattinata al CNOS FAP Don Bosco, dove si è svolta la cerimonia di consegna degli attestati agli studenti che hanno concluso il loro percorso formativo" - fa sapere l’Amministrazione comunale.

"Un ringraziamento sentito va ai docenti, a don Simone, don Giovanni e a tutta la comunità educativa per l’impegno e l’attenzione che ogni giorno mettono nella crescita delle nuove generazioni" - sottolinea l'Amministrazione Perri - "Ai ragazzi va un grande in bocca al lupo: siete il nostro futuro!".



