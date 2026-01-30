'InsiemEnergia', un incontro per imprese e territori sulla transizione energetica e le Comunità Energetiche Rinnovabili

Incentivi e misure attualmente disponibili per la transizione energetica delle imprese, normative di riferimento, presentazione della rete territoriale a supporto delle imprese e delle CER (Comunità energetiche rinnovabili): sono i temi che verranno approfonditi durante l’incontro “InsiemEnergia” in programma in presenza giovedì 12 febbraio alle ore 15 nella sede della Spezia della Camera di Commercio Riviere di Liguria (Sala Marmori, piazza Europa 16) e fruibile anche da remoto.

L’evento, organizzato dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria, rientra nella Roadmap per imprese, amministrazioni e territori promossa da Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, GSE (Gestore Servizi Energetici) e Unioncamere.

L’incontro, gratuito, si rivolge alle imprese, agli enti locali, alle associazioni di categoria e a tutte le realtà territoriali interessate e potenzialmente coinvolte nei processi di transizione energetica e sostenibilità. Interverranno, tra gli altri, esperti del Ministero, di IRE e di GSE. Sono inoltre previste testimonianze di CER già presenti sul territorio.

Per partecipare all’incontro, in presenza o da remoto, occorre iscriversi compilando il seguente form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiAK-06rTwG14tWDxyrUuvSt2Ey-aLtSDq2Xg5OHKdLrOXyg/viewform

La Camera di Commercio Riviere di Liguria ricorda infine che nelle sedi di Imperia, La Spezia e Savona sono da tempo operativi gli Sportelli Green che supportano imprese, enti locali e cittadini affiancandoli e orientandoli nella transizione energetica.

Per informazioni: pid@rivlig.camcom.it



