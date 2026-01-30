Festival di Sanremo 2026, rafforzate le misure di sicurezza per la kermesse canora: vertice in Prefettura su viabilità e controlli

Questa mattina in Prefettura ad Imperia, si è svolta una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica dedicata alla definizione delle misure di sicurezza per la 76ª edizione del Festival di Sanremo. L’incontro, presieduto dal Prefetto Antonio Giaccari, ha visto la partecipazione dei vertici provinciali delle Forze di polizia, dei Vigili del Fuoco, della Capitaneria di Porto, del Reparto Aeronavale della Guardia di Finanza di Genova, della Polizia Locale di Sanremo, oltre ai referenti di ENAC, Servizio 118 e ai dirigenti RAI impegnati nell’organizzazione dell’evento.

Nel corso della riunione sono stati analizzati tutti gli aspetti di safety e security legati alla manifestazione musicale e al progetto editoriale RAI “Tra palco e città”, che coinvolgerà diverse aree della città: Piazza Colombo, Piazza Borea d’Olmo, il Casinò, il Palafiori e la zona portuale. Confermata anche la presenza di una nave Costa Crociere ancorata in rada per l’intera settimana, destinata ad accogliere i crocieristi in visita a Sanremo e nel ponente ligure. Per garantire la piena incolumità di cittadini, artisti e operatori, è stato disposto un innalzamento del livello di attenzione, con l’intensificazione dei controlli sul territorio, il potenziamento dei dispositivi di sicurezza presso la stazione ferroviaria, sulla viabilità principale e ai caselli autostradali di accesso alla città. I servizi di ordine e sicurezza a mare e lungo il litorale saranno affidati al Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza, in stretto raccordo con la Capitaneria di Porto.

Sul fronte della viabilità, per limitare il congestionamento del traffico, il Comune ha individuato aree di sosta dedicate a Taggia (zona Darsena, utilizzabile anche dai camper) e a Sanremo (Bussana a Mare, Tre Ponti e Pian di Poma), collegate da navette predisposte d’intesa con la RAI. Infine, per tutta la settimana del Festival, sarà in vigore un divieto di sorvolo sul centro cittadino, disposto da ENAC su richiesta della Prefettura.