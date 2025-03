Consiglio comunale a Camporosso, cinque punti accorpati in tre: la minoranza abbandona l’aula

La minoranza abbandona l'aula durante il consiglio comunale di Camporosso, seduta convocata ieri proprio su richiesta dell'opposizione.

I consiglieri comunali di minoranza Maurizio Morabito, Marco Bertaina e Domenica Arsì decidono di lasciare l'aula in seguito alla decisione dell'Amministrazione comunale di accorpare in tre punti i cinque presentati dalla minoranza, visto che riguardavano lo stesso tema, non partecipando così alla discussione. "Ieri sera si è svolto un consiglio comunale sul tema della scuola appositamente convocato su richiesta della minoranza. Spiace rilevare che proprio gli stessi membri dell’opposizione consiliare abbiano abbandonato l’aula, prima di discutere le pratiche, per futili e inutili formalismi inerenti le modalità di trattazione dell’ordine del giorno" - dice il sindaco Davide Gibelli - "Al di là degli aspetti formali che riteniamo ampiamente conformi alle norme in vigore, rimane evidente il pretestuoso e grave abbandono del consiglio da parte di tutti coloro che hanno richiesto di convocarlo".