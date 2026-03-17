Bordighera, la programmazione del weekend al cinema: spiccano “Nouvelle Vague” e “Notte degli Esami 3.0”

Nuovo fine settimana all’insegna del grande schermo a Bordighera, con una programmazione variegata tra cinema d’autore, commedie e film per famiglie nelle sale cittadine.

Alla Sala Olimpia Liberty, da venerdì 20 a domenica 22 marzo sarà protagonista “Nouvelle Vague”, con proiezioni alle ore 16.30, 18.45 e 21.00. Il film tornerà anche martedì 24 e mercoledì 25 marzo con spettacoli pomeridiani alle 16.00 e 18.30. La sala resterà chiusa lunedì 23 e giovedì 26 marzo.

Programmazione articolata anche al Multisala Zeni. In Sala 1, da venerdì a domenica, spazio a “Il bene comune”, in programma venerdì alle 21.00 e nel weekend alle 18.30 e 21.00. Per i più piccoli e le famiglie arriva invece “Jumpers – Un salto fra gli animali”, previsto sabato e domenica alle 16.00 con unico spettacolo giornaliero.

In Sala 2, sempre da venerdì a domenica, sarà proiettato “Notte degli esami 3.0”, con spettacoli venerdì alle 21.00 e sabato e domenica alle 16.00, 18.30 e 21.00.

Entrambe le sale del Multisala Zeni resteranno chiuse da lunedì 23 a giovedì 26 marzo.