Tradizioni, cultura ed enogastronomia: da Ventimiglia a Diano Marina il ponente ligure si accende per un weekend di festa

Sabato 9 e domenica 10 maggio, il ponente ligure offre un calendario fitto di appuntamenti: dalla costa all'entroterra, dal teatro ai sentieri, dagli eventi medievali alle rassegne gastronomiche. Non c'è un filo unico che li tenga insieme, se non la voglia di uscire di casa e trovare qualcosa che valga il tempo.

L'appuntamento più atteso dell'intero weekend è senza dubbio la XXXIX edizione del Ciantamazu, la tradizionale manifestazione storica che ogni anno riporta Ventimiglia indietro nel tempo, tra il suono dei tamburi e il fischio delle frecce. Domenica 10 maggio, a partire dalle 15.00, l'area del Resentello si trasformerà in un palcoscenico medievale: tamburini e sbandieratori apriranno le danze, seguiti dalle prime sfide con la balestra antica da banco. Si tira prima al bersaglio "piatto" (ore 15.15), poi al più impegnativo bersaglio "Tasso" (ore 16.30), con premiazione e assegnazione della "contessina di maggio" 2026 alle 17.00.

Ma il Ciantamazu non è solo competizione: la giornata si chiude con un momento di comunità autentica e sentita. Alle 17.30 partirà un corteo che raggiungerà l'aiuola dei giardini dei carabinieri di via Roma, dove verrà messa a dimora un'alberella in onore del primo nato nella zona di Auriveu nel 2026. La Cumpagnia d'i Ventemigliusi accompagnerà il momento con la lettura di poesie in dialetto ventimigliese, prima dei rinfreschi conclusivi ai giardini pubblici Tommaso Reggio in via Vittorio Veneto. Una cerimonia semplice e profonda, che lega la tradizione alla vita che continua.

Ci spostiamo a Diano Marina, dove nel corso dell'intero weekend va in scena Aromatica 2026, la grande rassegna dedicata al basilico, alle erbe aromatiche e alle eccellenze dell'agroalimentare ligure. Sabato si parte alle 9.00 e si va avanti fino alle 21.00, domenica l'ultimo giorno scorre dalle 9.30 alle 18.30: due giornate in cui il centro cittadino si riempie di profumi, colori e sapori, con l'expo dei produttori, le degustazioni guidate, i cooking show, i laboratori, le cene a quattro mani e a tema, le conferenze e le presentazioni di libri. Non manca uno spazio dedicato allo street food di qualità, perché Aromatica sa che il piacere del buon cibo non conosce gerarchie.

Sempre a Diano Marina, sabato mattina alle 11.00, si inaugura la mostra d'arte contemporanea Artemis.6 – Frammenti di Luna con una conferenza di presentazione che mette insieme scienza e cultura: a prendere la parola sarà Franco Malerba (astronauta), insieme a Massimo Morasso, presidente dell'Associazione Festival dello Spazio di Busalla, e a Walter Riva, direttore dell'Osservatorio Astronomico del Righi di Genova. L'appuntamento è alla Sala Consiliare in piazza Martiri della Libertà.



Nella giornata di domenica Perinaldo, borgo nell’entroterra di Ventimiglia, rinnova una delle sue tradizioni più identitarie con la XXVI Rassegna del Carciofo, trasformando piazza Croesi in un grande spazio conviviale a cielo aperto. Il borgo celebra così il suo prodotto simbolo, il celebre Carciofo di Perinaldo, proposto in diverse preparazioni gastronomiche che valorizzano gusto, versatilità e storia di questa eccellenza locale. Accanto alle specialità culinarie, la giornata è arricchita da musica popolare e da un mercatino dedicato ai prodotti tipici e all’artigianato del territorio.



Se c'è un momento in cui il weekend tocca vertici artistici di assoluto rilievo, è sabato sera al Teatro Cavour di Imperia. Alle 21.00 va in scena Odissea un canto mediterraneo, spettacolo-concerto che porta sul palco una formazione di straordinaria qualità: Peppe Servillo, Mario Incudine, Antonio Vasta, Anita Vitale, Francesco Bongiorno, Faisal Taher, Manfredi Tuminello e Pino Ricosta, con la partecipazione del Coro ConClaudia. Un viaggio che attraversa il Mediterraneo attraverso la musica, le voci e l'epica omerica, trasformando il teatro in qualcosa che somiglia a un rito collettivo. Biglietti acquistabili online.



Gli altri appuntamenti del weekend

Musica

Il weekend offre un calendario musicale insolitamente vario, capace di spaziare dal jazz funebre di New Orleans fino alle percussioni d'altura, passando per la grande musica mediterranea.

Il momento di maggior prestigio è senza dubbio sabato sera al Teatro Cavour di Imperia, dove alle 21.00 va in scena Odissea un canto mediterraneo. Più insolita, e forse proprio per questo da non perdere, la proposta di Sanremo: alle 18.00 il Cimitero Monumentale della Foce accoglie Post/Funeral Music – un viaggio tra le sonorità New Orleans, con la Bandakadabra e gli ospiti speciali Giovanni Falzone alla tromba e Didie Caria alla voce. Ingresso gratuito. Ancora a Sanremo, domenica alle 18.00, la Federazione Operaia di via Corradi ospita il recital di pianoforte a quattro mani del Duo Cazzin-Genova nell'ambito della rassegna Musica, Arti & Mestieri curata da Freddy Colt. Ingresso a offerta libera.

A Bordighera, sabato alle 16.30, l'ex Chiesa Anglicana ospita un concerto benefico a favore di AISLA con Vitaliano Gallo al fagotto e chitarra e Cristina Noris al clarinetto, accompagnati dalla lettura di poesie degli SpacciAttori di Sogni. A Imperia, domenica alle 17.00, il teatro della Società Operaia di via Santa Lucia accoglie Geografie Sonore, concerto della Banda Filarmonica Città di Imperia diretta dal Maestro Tommaso Fiorini, ad ingresso libero. A Diano Arentino, sempre domenica, i Concerti di Trek&Jazz 2026 propongono qualcosa di originale: ritrovo alle 16.00 al campo sportivo Aldo Trucco, trekking fino alla chiesa di San Carlo e alle 17.00 concerto Drums Unlimited – Percussion 'n' Voice. Camminare per arrivare alla musica ha un sapore diverso. A Perinaldo, infine, dalle 10.00 alle 18.00 la Bandina di Dolceacqua anima piazza Croesi con musiche popolari.

Teatro

Due le produzioni teatrali del weekend, entrambe con repliche. Il Teatro dell'Attrito di Imperia ospita Corti sul Filo del Teatro d'Asporto — sabato alle 21.15 e domenica alle 17.15 — uno spettacolo che prende in prestito le penne di Calvino, Matheson e Salinger per costruire un viaggio nostalgico e ironico in cui il protagonista è il telefono. Prenotazioni al 329 4955513. A Pieve di Teco, sabato alle 21.00, il Teatro Salvini accoglie Il dissoluto... dissolto, commedia scritta e diretta da Giorgia Brusco con Enrico e Gabriele Manfredini: le difficoltà di comunicazione tra uomo e donna raccontate con leggerezza e autoironia. Biglietto 15 euro, prenotazione obbligatoria via WhatsApp.

Presentazione Libri

Sabato alle 17.00 la Biblioteca Comunale di Vallecrosia ospita Lucia Morlino che presenta Il perdono dell'anima – Ritorno a casa, opera sul significato del perdono e della riconciliazione con se stessi. A dialogare con l'autrice, Mara Cilli e Pippo Russo. Ingresso libero. Domenica pomeriggio alle 17.00, ad Ospedaletti, è invece la volta di Stefania Bertola che presenta La rosa e la spina (Einaudi) alla Sala Eventi La Piccola per il Festival delle Ragazze, con letture a cura di Emanuela Tralci. Ingresso libero.

Sport

Sabato mattina alle 12.30 la frazione di Bussana — comune di Sanremo — ospita il 2° Memorial Domenico Balestra, gara ciclistica su strada per la categoria Giovanissimi su circuito chiuso al traffico. Domenica mattina Ospedaletti si anima con il raduno nazionale Ospedaletti in Vespa, con partecipazione estera e tappa del Campionato Turistico sul lungomare Sandro Pertini dalle 8.30 alle 13.00. Sempre domenica, a Badalucco, il Trail gli Ulivi porta i corridori tra gli uliveti dell'entroterra su tre distanze: la Long di 27 km parte alle 8.00, la Short di 10 km alle 9.30, il mini trail di 6 km alle 10.00. A Imperia, sabato alle 10.00, il Rotary Club propone Camminiamo insieme senza età: incontro al Museo Navale con un cardiologo, un neurologo e un campione europeo master di marcia, seguito da una camminata guidata sulla Passeggiata degli Innamorati.

Salute e Benessere

Per tutto il weekend, in Piazza Nino Bixio a Imperia, il Tour della Salute mette a disposizione un villaggio sanitario gratuito con sei ambulatori per consulti cardiologici, reumatologici, dermatologici, nutrizionali e psicologici, più uno spazio veterinario e attività ludiche per i più piccoli. Un'iniziativa di Federfarma aperta a tutti, dalle 10.00 alle 19.00. Domenica, sempre a Imperia, Villa Grock propone alle 14.30 Il Bouquet dell'Impossibile – speciale Festa della Mamma, visita interattiva con laboratorio creativo, mentre il MACI Villa Faravelli dalle 15.00 alle 17.00 accoglie il Pic Nic al Museo, dove arte, letteratura e scienza si incontrano in un contesto pensato per il benessere psicofisico.

Natura e Scienza

Sabato mattina a Pompeiana si svolge il bio-blitz nella ZSC Pompeiana, uscita collettiva di citizen science per raccogliere dati su flora e fauna del sito: ritrovo alle 8.30 in piazza della Chiesa. A chiudere la giornata, alle 18.30, merenda-apericena bio vegetariana all'Agriturismo Maiben al costo di 20 euro. Chi vuole partecipare deve scrivere in anticipo a info@praugrande.org. Sabato sera, a Castel Vittorio, l'Agriturismo "Il Rifugio" a Colle Langan propone A Cena con le Stelle – L'alba della Via Lattea: cena dalle 19.30 seguita da osservazioni guidate del cielo dalle 21.30, a oltre mille metri di quota. Prenotazione obbligatoria via WhatsApp.

Per conoscere nel dettaglio luoghi e orari degli eventi proposti e di molti altri consultare l’Agenda Manifestazioni.

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