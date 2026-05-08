Grande partecipazione alla presentazione del libro “La tela dell’anima” di Donatella Lauria

Grande partecipazione, giovedì 7 maggio, alla Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera, per la presentazione del libro “La tela dell’anima” di Donatella Lauria, organizzato dalla FONDAZIONE “L’UOMO E IL PELLICANO”, realtà del terzo settore che dal 2023 si occupa di cultura e filantropia ispirandosi all’etica del “rispetto per la vita”, principio cardine dell’opera del medico, filantropo, teologo e musicista Albert Schweitzer (1875-1965), Premio Nobel per la Pace.

L’incontro ha proposto delle letture di brani, da parte di alcuni studenti del liceo Aprosio di Ventimiglia, del romanzo “La tela dell’anima”, che racconta il viaggio interiore del protagonista Lorenzo Almirante alla ricerca della propria identità e vocazione. Attraverso la scrittura empatica di Donatella Lauria, il libro esplora il coraggio di guardarsi dentro, affrontare i propri errori e trovare un equilibrio tra impulso e spiritualità.

L’evento ha suscitato grande interesse tra il pubblico, che ha approfondito il tema con numerose domande all’autrice.

Gli appuntamenti continueranno con nuovi eventi a Bordighera, Sanremo e Milano.

È possibile sostenere la Fondazione l’Uomo e il Pellicano ETS attraverso la donazione del 5x1000.

La Fondazione l’Uomo e il Pellicano ETS più concretamente persegue due filoni: uno culturale e uno filantropico-solidaristico, strettamente connessi tra loro:

- un filone culturale, orientato alla promozione e diffusione del sapere tramite la divulgazione di contenuti scientifici, alla valorizzazione del patrimonio culturale e artistico e alla salvaguardia dell’ambiente. La volontà è di stimolare un dialogo tra le varie discipline che possa sviluppare e rafforzare un pensiero critico nella convinzione che la conoscenza condivisa sia il motore del progresso sociale;

- un filone filantropico, che porta avanti interventi concreti a favore della comunità. Si impegna a supportare famiglie e persone in situazioni di difficoltà, collaborando con associazioni di volontariato, ordini professionali e club service.

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