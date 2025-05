Sanremo: i giovanissimi delle scuole matuziane imparano a muoversi in strada, sia a piedi che in moto (Foto e Video)

Insegnare ai più giovaniadesso che sono pedoni o passeggeri, ma anche un primo approccio ad un mezzo a due ruote, che potranno utilizzare fra qualche anno.

Per il terzo anno consecutivo, la Polizia Locale di Sanremo ha organizzato il progetto per la sicurezza in moto ‘Guido bene, guido sicuro’, per gli alunni delle scuole matuziane. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Corpo di Polizia Locale, la Federazione Motociclistica Italiana e la Croce Bianca di Imperia. Questa mattina, dopo il coinvolgimento delle scuole superiori, è stato messo in campo il format ‘For Kids’, un’integrazione del progetto dedicata agli alunni della scuola primaria.

Dopo la partecipazione, lo scorso anno, delle classi quinte delle scuole Dani Scaini e Montessori, quest’anno l’iniziativa è stata destinata alla scuola Almerini. Sul solettone di piazza Colombo è stato allestito un percorso stradale dedicato ai bambini che, dopo aver analizzato segnali stradali, corretti comportamenti di guida e regole di sicurezza, hanno guidato le minimoto elettriche sul percorso stradale appositamente realizzato per l’occasione.

Il progetto per le scuole superiori, invece, ha previsto una prima parte teorica a scuola, dove un pool di tecnici ha illustrato le principali norme di comportamento del codice della strada e le più frequenti violazioni in caso di incidente stradale, nonché l’abbigliamento specifico, la tecnica di guida, le basi del primo soccorso.

Successivamente, il secondo incontro ha previsto aree trasformate per l’occasione in circuito stradale riservato ad uso esclusivo (il piazzale della scuola per il Colombo ed il Ruffini-Aicardi, la passeggiata del Sud Est per il Cassini), dove i ragazzi con moto elettriche e indossando giubbotti con protezioni, guanti e caschi, hanno potuto sperimentare quanto illustrato dai tecnici, imparando le corrette modalità di guida attraverso slalom tra birilli e percorsi guidati. Al progetto così strutturato hanno partecipato 321 alunni.

Le iniziative consentono alla Polizia Locale di svolgere attività di educazione alla sicurezza stradale con peculiari modalità di incontro con giovanissimi utenti della strada, grazie alla continua sinergia con gli istruttori della Federazione Motociclistica Italiana e con il personale della Croce Bianca di Imperia, affiancando momenti di formazione tecnica adeguata all’età dei destinatari insieme ad esercitazioni pratiche, nel pieno rispetto delle regole di sicurezza.