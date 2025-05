Vallecrosia, ventiquattro piante nel nuovo parcheggio in via Don Bosco: al via la piantumazione (Foto e video)

Proseguono spediti i lavori per realizzare il nuovo parcheggio pubblico in via Don Bosco a Vallecrosia. Ieri pomeriggio il sindaco pro tempore Marilena Piardi e l'assessore Denis Perrone hanno svolto un sopralluogo per verificare l'andamento del cantiere.

"Abbiamo iniziato a piantumare le piante" - fa sapere l'assessore ai Lavori Pubblici, alle Manutenzioni e all'Arredo Urbano Denis Perrone - "Alla fine saranno ventiquattro e, nello specifico, nove piante di calistena, quattro aceri, un ginkgo biloba, sei amelie e quattro cercis".

L'area sarà totalmente riqualificata. "Il 19 maggio inizieremo a fare l'asfalto pedonale colorato e poi verrà fatto l'asfalto carrabile" - svela Perrone - "Saranno, inoltre, posizionati diciotto nuovi pali dell'illuminazione pubblica".