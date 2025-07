Area riqualificata, Vallecrosia inaugura il nuovo parcheggio in via Don Bosco (Foto e video)

Vallecrosia inaugura il nuovo parcheggio in via Don Bosco. Il taglio del nastro è avvenuto questa mattina alla presenza del sindaco Fabio Perri, dell'amministrazione comunale, di Ferdinando Giordano, ex sindaco della città della famiglia, che diede inizio all'iter insieme all'ex assessore Emidio Paolino acquisendo l'area, del consigliere regionale ed ex sindaco Armando Biasi, degli uffici comunali, della ditta che ha svolto i lavori e dei cittadini.





Finalmente gli abitanti del quartiere e i turisti potranno riutilizzare l'area, totalmente riqualificata, per posteggiare le proprie autovetture e i veicoli a due ruote, moto e scooter. Nel parcheggio, tanto atteso dalla comunità, è stato rifatto l'asfalto, carrabile e pedonale, sono stati posizionati diciotto nuovi pali dell'illuminazione pubblica e piantumate ventiquattro piante: nove di calistena, quattro aceri, un ginkgo biloba, sei amelie e quattro cercis. "Da oggi via Don Bosco avrà circa 80 nuovi parcheggi per auto e moto" - fa sapere il sindaco Fabio Perri - "All'interno dell'area vi sono anche dei parcheggi che sono stati venduti. Sono dodici ma visto che al momento non sono ancora stati fatti gli atti di proprietà le sbarre saranno aperte e potranno essere usati da tutti, cittadini e turisti. Una volta ufficializzati gli atti saranno privati. In questa prima fase il parcheggio verrà tenuto nelle stesse condizioni che era precedentemente per quanto riguarda la gestione. Poi, nella rivisitazione della rimappatura del piano parcheggi, capiremo, anche ascoltando i cittadini, quali sono le esigenze del quartiere e come poterlo gestire al meglio evitando che ci siano parcheggi stanziali. La mia amministrazione ha semplicemente messo sul rush finale un po' di premura visto il periodo. In via Don Bosco sono previsti ulteriori interventi. Stiamo cerando di mettere in atto un ulteriore parcheggio che possa dare beneficio ai residenti. L'attenzione su via Don Bosco è alta, conosciamo i problemi e abbiamo visto in questi mesi i disagi che si sono creati e quindi è giusto e doveroso mettere un quartiere popoloso nella condizione di poter avere il parcheggio".

"Ieri sera si sono svolti i collaudi luce e oggi finalmente si apre" - commenta il sindaco Fabio Perri - "Anche se non è completamente terminato abbiamo aperto il parcheggio perché le esigenze dei cittadini del quartiere oggi sono prioritarie rispetto alle piccole rifiniture che comunque saranno fatte. L'importante era aprire il parcheggio alla luce del fatto che in questo periodo estivo iniziano ad arrivare anche turisti e abitanti delle seconde case. Voglio ringraziare l'ufficio comunale gestito da Gianni Ughetto, che ci ha supportato e sopportato nelle varie vicissitudini affinché questo parcheggio potesse essere messo in condizioni di sicurezza e di avere tutti gli elementi importanti per poterlo aprire, in particolar modo la ditta Zanotto, che si è occupata della realizzazione del parcheggio e che, nonostante le diverse problematiche, è riuscita a coadiuvare le diverse aziende, tra le quali la ditta elettrica Seb Impianti e la ditta di asfaltatura Masala, insieme al progettista e direttore dei lavori l'architetto Rizzo, affinché oggi si potesse arrivare ad aprire il parcheggio. Grazie per aver capito la grande necessità di terminare i lavori lavorando anche di sabato. Ci scusiamo per i piccoli inconvenienti che non ci hanno permesso di aprire nella data comunicata in precedenza, abbiamo dovuto slittare a oggi l'inaugurazione ma è meglio posticipare di un paio di giorni e avere le cose fatte bene piuttosto che aprirlo e richiuderlo dopo neanche quarantotto ore per completarle. Porto, inoltre, il saluto dell'assessore regionale Marco Scajola, che è stato colui che ha finanziato quest'opera, insieme a molte altre, in via Don Bosco. Ringrazio l'amministrazione precedente che ha portato avanti questo lavoro e, infine, ringrazio l'ex sindaco Giordano e l'ex assessore Paolino, oggi qui presenti, perché sono le persone che hanno iniziato questo percorso acquisendo l'area. Tre amministrazioni comunali e un'amministrazione regionale hanno concentrato le forze per poter arrivare oggi ad aprire questo parcheggio".